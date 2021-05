Búzios comemora "Dia Nacional do Turismo" com fotografias e pinturas da cidade Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 12:43

Búzios - Grande parte dos turistas que visitam o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro buscam informações na sede da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, no antigo pórtico da cidade. Pensando em dar vida ao espaço e divulgar os artistas da cidade, a secretaria inovou e em comemoração ao Dia Nacional do Turismo, próximo sábado (08), e encheu o espaço com fotografias e pinturas com trechos da história e cultura Buziana.

Segundo o secretário da pasta Luiz Romano, os turistas sempre param no pórtico para pedir informações sobre os pontos turísticos do município: 'Esta exposição com fotografias e pinturas da cidade, facilitam as informações e, ao mesmo tempo, prestigia nossos artistas', finaliza Romano.

A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, tem oferecido total liberdade para projetos que valorizam a cultura de Búzios. Este projeto de exposição do pórtico tem apoio da Galeria 27 e coletivo Bonecas Negras.