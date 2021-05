Melhor temporada começa agora em Búzios Matheus Coutinho

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 12:43

Búzios - A Secretaria de Turismo, Cultura e patrimônio Histórico do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro informa que o Ministério do Turismo (MTur) reabriu as inscrições para o curso Atendimento ao Turista por meio do Brasil Braços Abertos (BBA), sendo o curso totalmente gratuito e online. A capacitação tem como objetivo aprimorar conhecimento e melhorar o currículo para trabalhadores que já atuam ou pretendem ingressar no setor turístico.

Segundo o secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios Luiz Romano, “neste momento de recesso por conta da pandemia, ter a oportunidade de realizar este curso de capacitação, gratuito e online, é a chance que nosso setor precisa para aprimorar a qualidade de atendimento. Ser capacitado pelo Ministério do Turismo é um diferencial muito importante para nosso setor, significa atendimento com excelência aos nossos turistas”.

As inscrições são realizadas no site, contendo 80 horas/aula, o curso se divide em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas Transversais. A capacitação é voltada para pessoas com mais de 15 anos e pode ser feita de forma acessível a partir de equipamentos conectados à internet, como computadores, tablets e smartphones.

Faça sua inscrição aqui: http://bba.turismo.gov.br/

Os alunos devem concluir o curso até 6 de março de 2022. Ao final da capacitação, o próprio aluno pode emitir o certificado, mas é necessário somar um total de 696 pontos no sistema, é válido como curso de extensão certificado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).