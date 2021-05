Procon de Búzios faz pesquisa de preços praticados nos postos de combustíveis Procon de Búzios

Publicado 10/05/2021 12:30

Búzios - O Procon do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está realizando, através de ofício, um levantamento em todos os postos de combustíveis do município, com o objetivo de comparar os preços praticados entre eles.

Segundo o Coordenador do Procon de Búzios, Dr. Paulo Bezerra, a maioria dos postos está atendendo os ofícios e encaminhando os documentos com as notas fiscais de compra dos combustíveis.

Além das rotinas semanais, segundo o Procon, foram realizadas duas (2) audiências de conciliação, ambas encaminhadas ao judiciário.