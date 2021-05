Ex-Coordenador de Posturas de Búzios, Patrick Raibolt, é preso pela PRF com carro roubado e cartões clonados Divulgação PRF

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 08:41

Búzios - O ex-Coordenador de Posturas do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Patrick Raibolt foi preso na manhã desta quarta-feira (12) próximo ao Km 302 da BR-101 em São Gonçalo pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, segundo informações, com um carro roubado e cartões clonados.

Patrick, que atuou como Coordenador de Posturas no Governo do Prefeito Henrique Gomes, conduzia um veículo prata e não obedeceu a ordem de parada, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e fugiu sentido a Rio Bonito, fazendo ultrapassagens perigosas e colocando os motoristas da rodovia em perigo. De acordo com informações, próximo ao Km 299, o veículo saiu da rodovia e quase colidiu com duas motocicletas que vinham no sentido contrário da pista, quase atropelando alguns pedestres e ao tentar contornar a praça do Apolo, diminui bruscamente a velocidade para fazer a curva, colidindo com a viatura da PRF e batendo no muro do canteiro central.

Ainda segundo informações, o condutor tentou fugir pelo lado do carona, mas acabou sendo preso. Segundo a Polícia, o veículo pertence a empresa Localiza, de aluguel de carros, e possui registro de roubo e furto e a ocorrência foi encaminhada para a 74 Delegacia de Polícia.

De acordo com informações da PRF Patrick teria revelado que ele mesmo confeccionou vários documentos de identidades e afirmou ter comprado o carro pelo valor de R$ 5 mil reais e no interior foram encontrados diversos equipamentos para arrombamento de caixas eletrônicos.

