Búzios adere a Campanha "Maio Laranja", todos contra a pedofilia Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 08:05

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda fará uma ação de conscientização e prevenção, nesta terça-feira (18), a partir das 9h na Secretaria de Turismo (antigo pórtico) e na Rasa em frente ao Centro de Informação e Aperfeiçoamento da Guarda Mirim (CEFAP).

Além desta abordagem, a secretaria fará uma live às 19:30h com o mesmo tema, com a participação do Prefeito Alexandre Martins, a Secretária Joice Costa (Desenvolvimento Social Trabalho e Renda), Dr. Clayton Bezerra (Delegado da Polícia Federal) e Érica Rodrigues (Coordenadora da Criança e adolescente).

A Campanha “Maio Laranja” faz jus ao dia 18 de maio, Dia Internacional de Combate aos Crimes de Abuso e Exploração Sexual Infantil. Nesta mesma data, no ano de 1973, a menina Aracelli Cabrer , desapareceu. Seis dias após o desaparecimento, o corpo de Aracelli foi localizado num terreno baldio, próximo ao centro de Vitória- ES. A menina foi espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi desfigurado com ácido. Pela brutalidade e truculência, a data tornou-se símbolo da luta contra a violência sexual infantil.

A Prefeitura de Búzios adere à Campanha Maio Laranja, iluminando todos os prédios municipais com a cor laranja.