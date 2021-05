Todos contra a pedofilia em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 07:48

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira (18), no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, uma ação de conscientização, prevenção e combate a pedofilia, em frente ao DPO de Manquinhos.

A iniciativa reforça as atividades do 'Maio Laranja', mês marcado pela campanha que conscientiza a população sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescente, com cartilha, cards e vídeo informativo. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e Guarda Mirim para controlar o trânsito durante a abordagem e distribuição dos panfletos.

Publicidade

A data foi oficializada pela Lei 9.970_2000, que determinada oficialmente, o Dia nacional de Combate e exploração sexual de Criança e Adolescente, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973.

Denuncie: Disk 100