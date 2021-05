Manutenção de iluminação pública é realizada em vários pontos de Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 07:49

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro está fazendo a manutenção da iluminação pública em vários pontos da cidade que estavam as escuras.

O prefeito do balneário, Alexandre Martins, acompanhou nesta segunda-feira (17), a equipe da Secretaria de Serviços Públicos para fazer a manutenção da iluminação pública no Loteamento Pórtico, no bairro São José.

Publicidade

A Secretaria de Serviço Público está realizando a manutenção da iluminação pública nos casos urgentes da cidade, até sair uma nova licitação para prestar esse serviço ao município, o que segundo o chefe do Executivo, isso já está sendo providenciado dentro da lei e seguindo todos os parâmetros da transparência e da boa gestão: 'Em breve a cidade será toda iluminada. Nada de escuridão na nossa Armação dos Búzios e com isso, mais segurança para os moradores', afirmou.