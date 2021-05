Comunidade quilombola da Rasa em Búzios é vacinada contra a Covid-19 Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 20/05/2021 13:33

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro segue o seu cronograma de vacinação contra a Covid-19 no balneário e registra, segundo o vacinômetro, o número de 9.497 pessoas vacinadas representando cerca de 25% da população buziana. Desse total de vacinados contra o coronavírus, 1.051 são profissionais da saúde, 1.369 quilombolas, 5.558 são idosos e 1.346 pessoas com comorbidades.



Ainda segundo o vacinômetro, recurso criado no site para controle e fiscalização da Prefeitura acerca da vacinação, e a Secretaria de Saúde, constam em estoque cerca de 80 doses da vacina.

O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins comemora o avanço e se mostra confiante, e feliz, com o resultado da vacinação contra o coronavírus: 'Estamos chegando aos 10 mil moradores vacinados. São 25%, ou, um quarto da população já imunizada. Em breve todos seremos vacinados e estaremos mais protegidos contra a Covid', afirma o chefe do Executivo.