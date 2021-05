Mesmo com a menor taxa de letalidade contra a Covid, Búzios continua com as suas operações de fiscalização Prefeitura de Búzios

Publicado 20/05/2021 13:34

Búzios - Mesmo com os números controlados de casos de coronavírus e sendo a cidade da Região dos Lagos que mais salva vidas nesta pandemia da Covid-19 e com a menor taxa de letalidade, o município de Armação dos Búzios segue firme nas operações de fiscalização.

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, está com a equipe da Postura nas ruas fiscalizando, com intuito fazer valer o decreto vigente de prevenção ao Covid-19, além de verificação de regularidade quanto ao alvará de funcionamento.

Segundo informações, devido algumas denúncias sobre falta de medidas de segurança e aglomerações, a equipe da Postura esteve fiscalizando nesta terça-feira (18) clubes e as academias de ginástica. Ao todo seis (6) estabelecimentos foram notificados.

Durante a fiscalização, a equipe da Postura se deparou com várias irregularidades, além das citadas nas denúncias. A maioria dos estabelecimentos estava com alvarás atrasados ou sem autorização de funcionamento, outros, sem autorização para publicidade no espaço público, falta de limpeza do local e materiais instalados em locais proibidos, além de banheiros impróprios para uso.

Já na quarta-feira (19), a equipe da Postura fiscalizou casas de rações e pet shops, e apenas três (3) estabelecimentos foram notificados. As notificações foram devido à falta de alvará e autorização para publicidade.



Os comerciantes e prestadores de serviços notificados, receberam um prazo para se adequarem as normas do município, e, caso não promovam os ajustes exigidos nas notificações, poderão sofrer autuações e multas.



Denúncias e reclamações podem ser feitas pelo telefone (22) 2623-6464.