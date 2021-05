Búzios agora tem equipamento de Hemodiálise adquirido pela Prefeitura Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:06 | Atualizado 21/05/2021 14:23

Búzios - Depois de controlarem os números da Covid-19 no município e ampliarem a quantidade de leitos na rede de saúde pública, a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde anuncia que adquiriu um equipamento de Hemodiálise, aparelho que substitui o trabalho feito pelos rins, e já se encontra em operação no hospital municipal, atendendo a uma antiga necessidade da população Buziana.

'O equipamento de hemodiálise atende as emergências e as urgências dentro do hospital, conseguindo flexibilizar as ações atendendo os pacientes que estão internados, ou seja, os pacientes que tem urgência para fazer a questão da hemodiálise e conseguem atender os pacientes renais que estão em quadro agudo. O aparelho funciona como um suporte de urgência com uma equipe que dão esse suporte, e os pacientes que necessitam de hemodiálise não precisam ser transferidos para outras unidades', explica Dr. Marcelo Amaral, Secretário de Saúde de Búzios.

'De agora em diante não haverá mais a necessidade do deslocamento de pacientes para outros municípios quando precisarem da realização desse procedimento, trazendo muito mais conforto e comodidade a todos os moradores de Búzios', comemora o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins.