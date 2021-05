Obra no costão rochoso na Praia da Ferradura em Búzios é embargada Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 21/05/2021 14:07

Búzios - Uma obra irregular construída em um costão rochoso no canto esquerdo da Praia da Ferradura no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi embargada nesta quinta-feira (20).

A operação foi realizada pela pela Guarda Municipal Ambiental e Fiscais Ambientais, equipes da Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo em um patrulhamento costeiro pela praia da Ferradura em Búzios.

Segundo os agentes, com a permissão do proprietário do imóvel, os fiscais verificaram que a construção está irregular, pois um deck estava sendo construído sobre o costão rochoso, local de proteção permanente, onde é proibido edificar.

Os agentes lavraram o auto de embargo, e caso a obra não seja desfeita, a mesma será demolida e a multa aplicada.