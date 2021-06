Prefeitura de Búzios faz entrega dos cartões Supera RJ - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 07:43

Búzios - Na última sexta-feira (11), o Prefeito de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, participou da entrega de dez (10) cartões Supera RJ (Auxilio Emergencial do Governo do Estado), junto com a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa.

Nesta segunda-feira (14), estão previstos a entrega de mais 20 cartões para novos beneficiados que já foram agendados através da pasta.

Segundo a secretária Joice Costa, está sendo feito um agendamento para que as pessoas retirem os cartões na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

O Supera RJ é um programa de renda mínima que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus (COVID – 19), priorizando o cidadão em estado de vulnerabilidade social e a pobreza no Estado do Rio de Janeiro.

O auxílio emergencial vai até dezembro, com renda de até R$ 300,00 (trezentos reais) por mês para muitas famílias e crédito de até R$50.000,00 (50 mil reais) para autônomos e microempreendedores.

Poderá receber o auxílio de renda mínima estadual:

Responsáveis Familiares inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 178,00; que não sejam beneficiados por nenhum outro programa de transferência de renda ou benefício social. O cadastro do responsável familiar deve ter sido atualizado nos últimos 24 meses.

Os trabalhadores que tenham perdido vínculo formal de trabalho com salário mensal inferior ao valor de R$ 1.501,00 (um mil e quinhentos e um reais), no período da pandemia da COVID-19, a contar de 13 de Março de 2020, e estejam sem qualquer outra fonte de renda;

Os profissionais autônomos, trabalhadores de economia popular solidária, agricultores familiares, microempreendedores individuais, agentes e produtores culturais, aos profissionais autônomos, inclusive os agentes e produtores culturais, às costureiras, cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadores, artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas, empreendedores sociais e os negócios de impacto social de que trata a Lei n° 8.571/2019, desde que cumpram um dos requisitos dos itens 1 ou 2.