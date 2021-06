Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é destaque em Búzios - Imagem de internet

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é destaque em BúziosImagem de internet

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:53

Búzios - A importância da conscientização contra a violência à pessoa idosa é destaque no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação é realizada pela Prefeitura de Búzios, através da Secretaria da Mulher e do Idoso da cidade.

O dia 15 de junho marca o dia mundial da conscientização, data instituída em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU), e pela Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos (INPEA).

Os registros de denúncias de casos de violência e maus tratos contra idosos cresceram 59% durante a pandemia de coronavírus em todo o país: 'Que essa data sirva para posicionamento de todo cidadão contra os abusos e sofrimentos infligidos às pessoas da terceira idade', afirmou a secretária Daniele Guimarães.

Publicidade

Para denúncias, entre em contato com o Disque 100 ou através do número do WhatsApp da Secretaria da Mulher e do Idoso: 22 99932-3958.

Não se cale, denuncie!