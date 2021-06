Prefeito de Búzios se encontra com o novo Secretário de Educação do Estado - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 07:50

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, se reuniu na tarde desta terça-feira (15) com o novo Secretário de Educação do Estado, Alexandre Valle, no intuito de estreitar laços, parcerias e apresentar as demandas da Educação do balneário.

No encontro, o gestor buziano levou ao secretário questões da pasta, incluindo a construção de uma Escola do Ensino Médio no bairro da Rasa, projeto que já estava sendo alinhado com o ex-secretário da pasta, Comte Bittencourt.

Em resposta, Alexandre Valle disse estar disposto a dar continuidade ao trabalho do ex-secretário, se mostrou à disposição do município e parabenizou o prefeito pelo seu empenho e dedicação.

De acordo com o chefe do Executivo, buscar educação de qualidade para as crianças e jovens é a sua prioridade, e se mostrou satisfeito com a reunião: 'Agradeço ao secretário por esse espírito de colaboração com a nossa cidade. Fico muito satisfeito em saber que podemos contar com o seu apoio e dar seguimento a este projeto tão importante para nossas crianças e jovens', afirmou o Prefeito de Búzios.

A Secretária Municipal de Educação, Carla Natália, que também esteve presente na ocasião, comentou a conversa: 'A construção de uma Escola de Ensino Médio, no bairro da Rasa, é mais que um sonho. Serão em torno de 600 jovens que terão oportunidade de ingressar em um ensino de qualidade. Nossa gestão está trabalhando com muito afinco para fazer o melhor por Búzios', ressaltou ela.