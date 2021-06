ONG Associação de Educação Para a Paz, de Búzios, retoma projetos sociais no bairro de Maria Joaquina - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 07:51

Búzios - A ONG Associação de Educação Para a Paz, de Búzios, retomou seus projetos sociais no bairro de Maria Joaquina. E eles estão cheios de novidades para alcançar um número maior de beneficiários, das mais variadas faixas etárias. A sociedade de toda a Região dos Lagos pode colaborar doando lanches, alimentos, produtos de higiene, material escolar e de artesanato, além da opção de apadrinhar uma criança.



O projeto “De Mãos Dadas”, que oferece cursos de Corte, Costura e Modelagem para mulheres da comunidade, está em sua terceira turma e ganhou quatro oficinas relacionadas à moda – crochê, bordado, arte manual e bijuterias e pintura em tecidos.



Para os pequenos que perderam o ano letivo por conta da pandemia, as aulas de Alfabetização e Reforço Escolar seguem a pleno vapor. Os maiores de idade também ganharam espaço e contam com o curso de Alfabetização para Adultos.

Para manter todas as atividades, a ONG conta com a ajuda de professores voluntários e com a venda das roupas e acessórios produzidos pelas alunas das oficinas. Todo o material segue para a loja da ONG, a Golden Prana, no Porto da Barra. O valor arrecadado é 100% revertido para os projetos sociais.



Além de ensinar a ler, escrever, fazer contas e ter um ofício, a ONG trabalha também a saúde emocional das crianças e dos adultos. Antes de começar cada aula ou oficina, uma equipe de terapeutas coordena atividades de bem-estar para os beneficiários.

Doações são bem-vindas:



Doações de alimentos e produtos de higiene são muito bem-vindas, uma vez que são oferecidos lanches para as crianças ao fim das aulas e muitas famílias são assistidas com cestas básicas. Os projetos atendem cerca de 65 pessoas.



A doação de material escolar e de matérias-primas para a produção de roupas e acessórios também são de grande valia para a ONG. Confira a lista das necessidades:



. Lanche para crianças



. Material Escolar:



- Lápis de cor



- Borracha



- Tesoura



- Giz de cera



- Massinha



- Cartolinas



- Cola branca



- Livros infantis



- Pacotes de folha A4



- Tinta para impressora L3150



- Letras Móveis



- Jogos pedagógicos



. Material para Oficinas:



. Fio n6 ou n7 para crochê



. Agulhas de crochê



. Fios de máquina doméstica



. Fio de overloque



. Agulha de overloque



. Tecidos de algodão



. Sementes de açaí com furos



. Miçangas



. Bastidores de bordado



. Tinta de tecido



. Linha bordado



. Agulha bordado



. Fio de seda



- Alimentos não perecíveis e produtos de higiene: podem ser deixados em um caixote azul, instalado ao lado da porta da Golden Prana, no Porto da Barra (Manguinhos), loja 27.



Outra forma de ajudar é apadrinhando uma criança, com doações no valor de R$ 30 por mês. A ONG também segue em busca de parcerias com profissionais de saúde, como dentistas, fonoaudiólogos e oftalmologistas, que tenham disponibilidade para o voluntariado.



Informações:



Tel/whatsapp: (22) 9-9943-1356



Site: www.educacaoparapaz.org.br