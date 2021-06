Búzios participa do Encontro de Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 07:42

Búzios - O município de Armação dos Búzios, destino turístico preferido da Região dos Lagos, esteve presente no Encontro de Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (18), representado pelo Secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, Romano Lorenzi, e sua chefe de gabinete, Cláudia Rodrigues.

A ocasião aconteceu no Teatro Imperador, localizado no bairro Méier, e teve como objetivo apresentar o projeto “Cultura Presente” aos demais municípios do Estado, entre outras propostas da secretaria Estadual para o segmento.

O Secretário de Cultura, Romano, comentou a reunião e as expectativas para Búzios: 'Esses debates, trocas de experiências e ações conjuntas entre os municípios vizinhos são fundamentais para que o setor caminhe positivamente por toda região. Se trabalharmos juntos, vamos vencer qualquer desafio, cada cidade com seu protagonismo', explicou Romano.