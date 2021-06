Obras são retomadas em Búzios e Alexandre Martins, prefeito da cidade, faz vistoria - Prefeitura de Búzios

Obras são retomadas em Búzios e Alexandre Martins, prefeito da cidade, faz vistoriaPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 07:43

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins retomou as obras da cidade e em suas vistorias diárias pelas obras do município, esteve em José Gonçalves para acompanhar o andamento da drenagem, manilhamento e pavimentação que estão sendo realizadas em várias ruas do bairro.

Segundo Alexandre Martins, em José Gonçalves mais de 30 ruas irão receber pavimentação.

“Precisamos estar atentos em todos os aspectos, faço questão de visitar pessoalmente para ver o andamento. Além de opinar sobre as obras também converso com moradores para saber suas reais necessidades”, finalizou o prefeito.

Publicidade

Logo após a visita em José Gonçalves, o prefeito seguiu para Cem Braças, onde participou do evento na Praça do bairro, promovido pela Câmara Municipal com apoio da Prefeitura.