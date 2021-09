'Fim do Vale Card em Búzios é 'presente' do ex-Prefeito', dispara Alexandre Martins - Divulgação

Publicado 20/09/2021 09:46

Búzios - Uma polêmica cercada de uma fake news rondou o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro nos último dias, onde acusam o Prefeito Alexandre Martins de acabar com o vale-card, auxílio alimentação, pago aos alunos e estudantes da rede municipal de ensino do balneário.

Segundo apuramos, a informação é uma fake news. O Dia teve acesso ao documento do dia 19 de agosto de 2020, a Lei número 1.563 que trata do vale card, assinado pelo ex-prefeito de Búzios, André Granado, onde afirma que 'o auxílio emergencial Pecuniário de que trata esta lei será devido exclusivamente no prazo de vigência do recesso escolar decretado pelo Poder Público Municipal em razão da pandemia mundial decretada pela Organização Mundial da Saúde pela disseminação do novo coronavírus, podendo ser revogado a qualquer momento de acordo com a retomada das atividades escolares regulares'.

O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins falou com exclusividade ao O Dia e disse que esse decreto foi mais um presente herdado pelo seu governo do ex-prefeito da cidade: 'Diferente do que a oposição propagou durante a semana, eu jamais acabei ou acabaria com o vale card, que é um benefício que ajuda os alunos e estudantes e as famílias buzianas. Estamos avaliando junto ao corpo técnico o que fazer para continuarmos, como sempre fazemos dentro da nossa gestão, com muita transparência e seguindo a lei', afirma.