Convenção Partidária do Solidariedade em Búzios gera polêmica e acusações de violação de direitosDivulgação

Publicado 18/03/2024 14:03

Búzios - Em um episódio marcado por tensão e disputas internas, a ex-vereadora de Búzios, Gladys Nunes denunciou o que considera uma grave violação de seus direitos políticos durante a convenção partidária do Solidariedade, que ocorreu para definir os candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições suplementares de Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio.

Segundo Nunes, sua candidatura foi preterida em um processo que desconsiderou normas estatutárias do partido. A ex-vereadora afirma que lhe foi negado o acesso à lista de filiados do Solidariedade, um documento essencial para a organização de sua campanha e articulação dentro da legenda. Além disso, Gladys Nunes solicitou o adiamento da convenção para as 20 horas do dia 17 de março, pedido que foi prontamente recusado pelo partido.

“Esta convenção é nula por violar as normas estatutárias do nosso partido”, declarou Gladys, após ter seu pedido de adiamento negado. Durante a convenção, a ex-vereadora teve a oportunidade de discursar e não hesitou em classificar a situação como uma violência de gênero. “Como mulher e filiada, tive meu direito de ser candidata violado”, afirmou, chamando atenção para as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na política.

Este incidente joga luz sobre os desafios de gênero ainda persistentes no ambiente político brasileiro, onde mulheres lutam por espaço e reconhecimento. A acusação de violência de gênero por parte de Gladys Nunes ressalta a necessidade de mecanismos mais efetivos de proteção e promoção da igualdade de gênero dentro dos partidos políticos.

O partido Solidariedade ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. O episódio em Búzios reforça o debate sobre a transparência e a democracia interna nas legendas políticas, bem como sobre a importância de garantir a participação igualitária de mulheres na política. As eleições suplementares em Armação dos Búzios prometem ser um cenário de intensas discussões políticas e jurídicas nos próximos meses.