Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC), referente ao CFAQ-MAC/MAM 2.Foto: Reprodução
As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Travessa dos Pescadores, nº 111, no Centro. O curso é voltado à formação de profissionais para atuação no setor marítimo, incluindo atividades relacionadas às áreas pesqueira e náutica.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local de inscrição e apresentar os documentos originais e respectivas cópias para conferência.
Documentação necessária:
RG ou outro documento de identificação com foto;
CPF;
Certidão de quitação eleitoral;
Comprovante de escolaridade, com mínimo de 6º ano do Ensino Fundamental;
Certificado de reservista ou documento militar, para candidatos do sexo masculino, quando aplicável;
Comprovante de residência com CEP;
Foto 5×7 recente;
Ficha de inscrição preenchida;
Documentos originais e respectivas cópias para conferência.
A prova do processo seletivo está prevista para o dia 27 de setembro. Caso o número de inscritos ultrapasse 300 candidatos, a aplicação também será realizada no dia 28 de setembro. A formação busca preparar profissionais para atuação no mercado de trabalho marítimo e nas atividades ligadas à pesca e ao setor náutico.
Curso para Marinheiro Auxiliar de Convés tem vagas em Búzios
Inscrições podem ser feitas até 15 de setembro, na Secretaria de Pesca e Esporte Náutico
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