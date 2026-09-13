Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC), referente ao CFAQ-MAC/MAM 2.Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
A Secretaria de Pesca e Esporte Náutico de Armação dos Búzios, em parceria com a Marinha do Brasil, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Auxiliar de Convés.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Travessa dos Pescadores, nº 111, no Centro. O curso é voltado à formação de profissionais para atuação no setor marítimo, incluindo atividades relacionadas às áreas pesqueira e náutica.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local de inscrição e apresentar os documentos originais e respectivas cópias para conferência.

Documentação necessária:

RG ou outro documento de identificação com foto;
CPF;
Certidão de quitação eleitoral;
Comprovante de escolaridade, com mínimo de 6º ano do Ensino Fundamental;
Certificado de reservista ou documento militar, para candidatos do sexo masculino, quando aplicável;
Comprovante de residência com CEP;
Foto 5×7 recente;
Ficha de inscrição preenchida;

Documentos originais e respectivas cópias para conferência.
A prova do processo seletivo está prevista para o dia 27 de setembro. Caso o número de inscritos ultrapasse 300 candidatos, a aplicação também será realizada no dia 28 de setembro. A formação busca preparar profissionais para atuação no mercado de trabalho marítimo e nas atividades ligadas à pesca e ao setor náutico.
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