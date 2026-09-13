Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC), referente ao CFAQ-MAC/MAM 2. - Foto: Reprodução

Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC), referente ao CFAQ-MAC/MAM 2.Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2026 14:08 | Atualizado 13/09/2026 15:53





As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Travessa dos Pescadores, nº 111, no Centro. O curso é voltado à formação de profissionais para atuação no setor marítimo, incluindo atividades relacionadas às áreas pesqueira e náutica.



Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local de inscrição e apresentar os documentos originais e respectivas cópias para conferência.



Documentação necessária:



RG ou outro documento de identificação com foto;

CPF;

Certidão de quitação eleitoral;

Comprovante de escolaridade, com mínimo de 6º ano do Ensino Fundamental;

Certificado de reservista ou documento militar, para candidatos do sexo masculino, quando aplicável;

Comprovante de residência com CEP;

Foto 5×7 recente;

Ficha de inscrição preenchida; A Secretaria de Pesca e Esporte Náutico de Armação dos Búzios , em parceria com a Marinha do Brasil, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Auxiliar de Convés.As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Travessa dos Pescadores, nº 111, no Centro. O curso é voltado à formação de profissionais para atuação no setor marítimo, incluindo atividades relacionadas às áreas pesqueira e náutica.Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local de inscrição e apresentar os documentos originais e respectivas cópias para conferência.RG ou outro documento de identificação com foto;CPF;Certidão de quitação eleitoral;Comprovante de escolaridade, com mínimo de 6º ano do Ensino Fundamental;Certificado de reservista ou documento militar, para candidatos do sexo masculino, quando aplicável;Comprovante de residência com CEP;Foto 5×7 recente;Ficha de inscrição preenchida;



Documentos originais e respectivas cópias para conferência.

A prova do processo seletivo está prevista para o dia 27 de setembro. Caso o número de inscritos ultrapasse 300 candidatos, a aplicação também será realizada no dia 28 de setembro. A formação busca preparar profissionais para atuação no mercado de trabalho marítimo e nas atividades ligadas à pesca e ao setor náutico.