Momento do ataque registrado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução RC24h

Momento do ataque registrado por câmeras de segurançaFoto: Reprodução RC24h

Publicado 23/10/2026 14:13

Uma mulher foi esfaqueada na manhã desta sexta-feira (23) enquanto caminhava acompanhada de uma criança a caminho da escola, na Rua 34, localizada no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios . O ataque ocorreu por volta das 7h e foi gravado por câmeras de segurança instaladas no perímetro urbano.

As imagens registradas pelo sistema de monitoramento mostram o momento em que um automóvel se aproxima por trás da vítima e para ao seu lado na via pública. Em seguida, um homem desembarca armado com uma faca e desfere múltiplos golpes contra a mulher. Após o ataque, o agressor retorna ao veículo e foge do local. A criança que presenciava a cena tentou se afastar em estado de choque.

Equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foram acionadas para prestar socorro emergencial. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP), onde deu entrada no centro cirúrgico para procedimentos de urgência.

Suspeito é localizado morto e forças de segurança prestam apoio

De acordo com as informações prestadas pelas autoridades policiais, o homem apontado como autor do esfaqueamento foi localizado sem vida no interior de sua própria residência momentos após a ação criminosa. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar a varredura no imóvel e recolher elementos que ajudem a esclarecer as circunstâncias do óbito.

A ocorrência mobilizou equipes da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da 127ª Delegacia de Polícia (Búzios), que presta suporte e assistência à família da vítima.

Até a publicação desta matéria, os órgãos policiais não divulgaram detalhes formais sobre a motivação da agressão nem se havia vínculo afetivo ou medidas protetivas anteriores entre a vítima e o agressor.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Búzios para obter a atualização do boletim médico do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé e com a Polícia Civil para verificar os desdobramentos do inquérito e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.