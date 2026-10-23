Momento do ataque registrado por câmeras de segurançaFoto: Reprodução RC24h
Mulher é esfaqueada a caminho da escola no bairro Vila Verde em Búzios
Vítima foi atacada diante de uma criança; suspeito do crime foi encontrado morto na própria residência
Mudanças na Prefeitura de Casimiro de Abreu agitam cenário político
Novas nomeações alteram o secretariado de Ramon Gidalte (PL) na última terça (20), com reflexos diretos nas articulações para a sucessão municipal
Homem que esfaqueou ex-mulher em Búzios é achado morto após o crime
Identificado como Ademilson da Silva, de 54 anos, o agressor atacou Valéria Matos Ribeiro no bairro Vila Verde
Mulher é esfaqueada a caminho da escola no bairro Vila Verde em Búzios
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Marcelo Magno 'dá recado' a Jordy e reafirma apoio a Flávio
Prefeito de Arraial do Cabo mantém aliança com Altineu Côrtes, enquanto disputa por reconhecimento político esquenta os bastidores eleitorais da Região dos Lagos
De postinho a UBS de verdade: Daniela transforma atendimento em Paracatu
Entrega amplia a estrutura de atendimento, incorpora fisioterapia e antecede outras cinco unidades previstas pela Prefeitura de Araruama. Outras cinco unidades de saúde estão no radar
Polícia prende suspeito de integrar facção criminosa em Búzios
Homem conhecido como "Ligeirinho" foi preso nesta terça-feira (20) em desdobramento da Operação Fruto Podre II, que investiga o tráfico de drogas
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