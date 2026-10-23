Ademilson da Silva, de 54 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (23) - Foto: Reprodução Internet

Ademilson da Silva, de 54 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (23)Foto: Reprodução Internet

Publicado 23/10/2026 14:22 | Atualizado 23/10/2026 15:27

O homem apontado como responsável por esfaquear brutalmente a ex-companheira Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, na manhã desta sexta-feira (23), em Armação dos Búzios , foi encontrado morto em sua própria residência horas após o crime. O autor do ataque foi identificado pela Polícia Civil como Ademilson da Silva, de 54 anos, e o caso é tratado preliminarmente pelas autoridades policiais como tentativa de feminicídio seguida de suicídio.

O crime ocorreu por volta das 7h, na região do bairro Vila Verde, no momento em que Valéria caminhava acompanhada de uma criança em direção a uma unidade escolar. Imagens gravadas por câmeras de segurança do perímetro urbano registraram o instante em que Ademilson aproxima seu automóvel, desembarca armado com uma faca e desfere múltiplos golpes contra a vítima, fugindo do local no veículo logo em seguida.

Quadro clínico grave e cirurgia de urgência

Valéria sofreu perfurações graves na região abdominal e foi socorrida em estado crítico ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP). Segundo boletim divulgado pela direção da unidade de saúde, a paciente passou por uma intervenção cirúrgica de emergência para controle de danos, recebeu transfusão de sangue e apresenta quadro clínico considerado muito grave, com previsão de transferência para o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Após a agressão, equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) iniciaram buscas e localizaram o carro utilizado na fuga estacionado no entorno do imóvel do suspeito. Ao entrarem na residência, os agentes encontraram Ademilson sem vida. A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou os procedimentos no local para determinar as causas da morte.

Ausência de medida protetiva prévia

Em nota oficial, a Secretaria Municipal da Mulher de Búzios esclareceu que Valéria não possuía registros anteriores de atendimento no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e tampouco contava com o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. A rede de assistência social do município informou que já está mobilizada para prestar todo o suporte psicológico e jurídico necessário à família e à vítima assim que houver liberação médica.

A 127ª Delegacia de Polícia (Búzios) instaurou inquérito policial para apurar as motivações da agressão e concluir o relatório do caso.

A reportagem buscou contato com a direção do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé e com a Polícia Civil para atualizar o estado de saúde de Valéria e os laudos periciais sobre o óbito do agressor e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.