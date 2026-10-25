Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, morreu na manhã deste domingo (25)Foto: Redes Sociais
Morre mulher que foi esfaqueada a caminho da escola com o filho em Búzios
Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, estava internada desde sexta-feira (23) no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé
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Vítima foi atacada diante de uma criança; suspeito do crime foi encontrado morto na própria residência
Marcelo Magno 'dá recado' a Jordy e reafirma apoio a Flávio
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