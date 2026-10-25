Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, morreu na manhã deste domingo (25) - Foto: Redes Sociais

Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, morreu na manhã deste domingo (25)Foto: Redes Sociais

Publicado 25/10/2026 17:12

A moradora Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, morreu na manhã deste domingo (25) no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP), em Armação dos Búzios. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva desde a última sexta-feira (23), quando foi vítima de um ataque a facadas perpetrado por seu ex-companheiro no bairro Vila Verde. Valéria chegou a apresentar estabilização no quadro clínico após passar por cirurgia emergencial para controle de danos, mas sofreu complicações e teve o óbito confirmado pela equipe médica por volta das 5h30.

O crime ocorreu no momento em que a vítima caminhava em via pública acompanhada do filho do casal, de 8 anos, em direção a uma unidade escolar local. Durante o ataque, a criança tentou intervir para defender a mãe e acabou sofrendo ferimentos na região do braço. O menino recebeu pronto atendimento médico e seu estado de saúde é estável.

Nos últimos dias, familiares e amigos haviam promovido campanhas de doação de sangue e correntes de oração no município. A confirmação da morte de Valéria causou profunda comoção entre moradores da Região dos Lagos e entidades de defesa dos direitos da mulher.

Áudio do agressor e desdobramentos policiais

Após a agressão, um áudio atribuído ao ex-companheiro de Valéria, Ademilson da Silva, de 54 anos, teria sido enviado ao irmão da vítima. Na mensagem gravada, o homem relatava o ocorrido e solicitava auxílio para a fuga. Horas após o ataque, Ademilson foi localizado sem vida por agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) no interior de sua residência, situada no bairro Rasa.

A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou os procedimentos na residência e o caso, que era tratado como tentativa de feminicídio seguida de suicídio, foi reclassificado pela 127ª Delegacia de Polícia (Búzios) para feminicídio consumado.

Até o fechamento desta reportagem, a família não havia divulgado as informações relativas ao local e aos horários do velório e do sepultamento de Valéria Matos Ribeiro.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal da Mulher de Búzios e com a direção do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé para obter detalhes sobre a assistência prestada ao filho da vítima e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.