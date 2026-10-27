Navio da temporada de cruzeiros 2026/2027 em Búzios - Foto: Internet

Navio da temporada de cruzeiros 2026/2027 em BúziosFoto: Internet

Publicado 27/10/2026 15:47

O município de Armação dos Búzios deu início oficial à sua temporada de cruzeiros 2026/2027 na manhã desta terça-feira (27), com a chegada do navio Seabourn Venture à costa buziana. O atracamento da embarcação marca a abertura de um extenso calendário turístico na Região dos Lagos, que prevê a realização de 105 escalas de navios no balneário até o mês de abril de 2027. A movimentação promete aquecer o comércio da cidade com a chegada continuada de milhares de visitantes brasileiros e estrangeiros ao longo dos próximos seis meses.

Classificado no setor marítimo como um navio de expedição de ultraluxo, o Seabourn Venture tem capacidade para transportar até 317 pessoas entre passageiros e tripulantes. A programação oficial indica que a embarcação permanece na cidade até as 15h desta terça-feira. O desembarque dos turistas foi planejado para ocorrer por meio do píer do Centro, estrutura estratégica que facilita o acesso imediato dos cruzeiristas à famosa Rua das Pedras, à Orla Bardot, além de restaurantes, lojas e pontos históricos do município.

Próximas embarcações e logística de desembarque

A agenda de recepção de cruzeiros segue intensa já nos próximos dias. Na próxima sexta-feira (30), Armação dos Búzios receberá o navio Swan Hellenic Vega. A chegada da embarcação está prevista para as 8h, com permanência no balneário estendida até as 19h. Com estrutura voltada para viagens culturais e de expedição, a embarcação possui capacidade para acomodar até 475 pessoas a bordo durante seus itinerários de navegação.

Para comportar o volume de turistas previsto para toda a temporada, a operação de recepção utilizará simultaneamente os píeres localizados no Centro e no Porto Veleiro. A divisão da logística de transbordo entre os dois pontos busca garantir agilidade no desembarque de passageiros, organização no fluxo de embarcações de apoio e segurança para quem chega à cidade por via marítima.

Impacto econômico e fortalecimento do turismo

A confirmação das 105 escalas consolida a temporada de cruzeiros como um dos principais pilares do desenvolvimento econômico de Búzios, injetando recursos diretamente na cadeia produtiva do turismo local. A circulação contínua de visitantes beneficia diretamente diversos segmentos da economia da cidade, como a rede de gastronomia, o setor hoteleiro, o comércio varejista e os artesãos.

Além do comércio fixo, a atividade gera demanda direta para prestadores de serviços autônomos e cooperativas da região. Motoristas de táxi, condutores de transporte por aplicativo, guias de turismo, agências de receptivo e operadores de passeios de barco e buggy figuram entre os principais contemplados pelo aumento nas contratações e na busca por passeios pelas praias da península.