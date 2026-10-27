Capacitação da primeira turma da Guarda Civil Municipal (GCM) para o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs) - Foto: SECOM

Capacitação da primeira turma da Guarda Civil Municipal (GCM) para o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs)Foto: SECOM

Publicado 27/10/2026 15:53

A Prefeitura de Armação dos Búzios , por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, finalizou no último sábado (24) a capacitação da primeira turma da Guarda Civil Municipal (GCM) para o manuseio de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs). A formação foi desenvolvida sob as diretrizes do Programa Município Mais Seguro e teve como foco principal a instrução técnica sobre a utilização da Taser (dispositivo elétrico de incapacitação) e do espargidor de gás de pimenta, além do aprimoramento dos procedimentos operacionais e do uso diferenciado da força.

Ao longo de uma semana inteira de atividades intensivas, os agentes participantes receberam conteúdos teóricos e práticos voltados à padronização das abordagens nas ruas do balneário. O cronograma do curso abrangeu temas como legislação aplicada às atribuições das Guardas Municipais, conduta profissional e ética, técnicas para elaboração de boletins de ocorrência, diretrizes de aplicação da Lei Maria da Penha, manuseio de algemas, técnicas de defesa pessoal e atualização nas normas de trânsito urbano.

Foco no uso proporcional da força

A fase final do treinamento dedicou-se exclusivamente às instruções de emprego e operação da arma de choque e do espargidor de pimenta. Os instrutores repassaram protocolos sobre os critérios de acionamento das tecnologias não letais, ressaltando os limites jurídicos, o uso proporcional do nível de força e os cuidados necessários para resguardar a integridade física tanto dos agentes de segurança quanto dos cidadãos abordados em eventuais ocorrências.

A qualificação busca conferir respostas operacionais mais técnicas e padronizadas em situações de conflito, garantindo que os profissionais atuem amparados pela legislação vigente. Segundo o planejamento divulgado pela administração municipal, o processo de capacitação terá continuidade nas próximas semanas, com a organização de novas turmas para treinar os demais integrantes do efetivo da Guarda Civil até o final de novembro.