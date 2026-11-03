manifestação contra o feminicídio, a violência de gênero e a falta de segurança em Búzios - Foto: Redes Sociais

manifestação contra o feminicídio, a violência de gênero e a falta de segurança em BúziosFoto: Redes Sociais

Publicado 03/11/2026 15:55





As ocorrências foram registradas entre 23 e 27 de outubro e mobilizaram as autoridades policiais. As vítimas foram identificadas como Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19, e Taís de Souza Santana, de 24. Apesar da proximidade entre as datas e os municípios, não há indicação, até o momento, de que os episódios tenham ligação entre si. O direito de viver sem medo levou mulheres às ruas de Armação dos Búzios nesta segunda-feira (2). A manifestação reuniu participantes em um protesto contra o feminicídio, a violência de gênero e a falta de segurança. O ato ocorre após três mulheres morrerem em circunstâncias violentas em um intervalo de cinco dias nos municípios de Búzios e Rio das Ostras.As ocorrências foram registradas entre 23 e 27 de outubro e mobilizaram as autoridades policiais. As vítimas foram identificadas como Valéria Matos Ribeiro, de 48 anos, Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19, e Taís de Souza Santana, de 24. Apesar da proximidade entre as datas e os municípios, não há indicação, até o momento, de que os episódios tenham ligação entre si.