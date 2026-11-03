Ex-cunhado foi preso pelo assassinato de Emanuelly CarolineReprodução: Internet
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De acordo com os dados apurados pelos investigadores da 127ª DP, Emanuelly havia registrado um boletim de ocorrência por estupro contra o ex-cunhado no ano de 2020. O procedimento criminal seguia em andamento na Justiça fluminense e a jovem tinha uma audiência decisiva marcada para o próximo dia 11 de novembro. Segundo a Polícia Civil, a proximidade da data do depoimento fez com que o suspeito arquitetasse a morte da vítima como forma de impedir a continuidade do processo criminal.
Antes de recorrer à violência extrema, o investigado tentou subornar a família de Emanuelly para que a denúncia fosse retirada. A apuração policial revelou que o suspeito ofereceu vantagens financeiras aos familiares, incluindo a quitação de aproximadamente R$ 10 mil em contas de energia elétrica, além da entrega de mais R$ 12 mil em dinheiro vivo. As propostas de acordo, no entanto, foram sumariamente recusadas pela vítima e por seus parentes, o que levou o homem a planejar e financiar a execução do assassinato.
Investigação e dinâmica do crime no bairro Vila Verde
Durante os trabalhos de apuração, a equipe policial analisou imagens registradas por câmeras de segurança instaladas nas imediações do local do crime. Os vídeos capturaram o momento em que os suspeitos, a bordo de uma motocicleta, perseguiram e seguiram os passos da jovem pouco antes de ela ser morta. A Polícia Civil esclareceu ainda que o namorado de Emanuelly não tem qualquer participação ou envolvimento no assassinato. O rapaz estava no município de Cabo Frio no momento em que o crime era praticado e foi a primeira pessoa a encontrar o corpo ao retornar para o imóvel.
A ação que resultou na prisão preventiva de ambos os investigados nesta terça-feira foi efetuada por agentes da 127ª DP. A delegacia especializada segue com as diligências em andamento para concluir todos os laudos periciais, esclarecer detalhes do planejamento e finalizar o inquérito policial relativo à morte da jovem.
A reportagem buscou contato com a defesa dos dois homens presos e investigados pelo crime, mas os advogados responsáveis não foram localizados até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações e posicionamentos oficiais da defesa.
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