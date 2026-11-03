Ex-cunhado foi preso pelo assassinato de Emanuelly Caroline - Reprodução: Internet

Ex-cunhado foi preso pelo assassinato de Emanuelly CarolineReprodução: Internet

Publicado 03/11/2026 17:28





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De acordo com os dados apurados pelos investigadores da 127ª DP, Emanuelly havia registrado um boletim de ocorrência por estupro contra o ex-cunhado no ano de 2020. O procedimento criminal seguia em andamento na Justiça fluminense e a jovem tinha uma audiência decisiva marcada para o próximo dia 11 de novembro. Segundo a Polícia Civil, a proximidade da data do depoimento fez com que o suspeito arquitetasse a morte da vítima como forma de impedir a continuidade do processo criminal.



Antes de recorrer à violência extrema, o investigado tentou subornar a família de Emanuelly para que a denúncia fosse retirada. A apuração policial revelou que o suspeito ofereceu vantagens financeiras aos familiares, incluindo a quitação de aproximadamente R$ 10 mil em contas de energia elétrica, além da entrega de mais R$ 12 mil em dinheiro vivo. As propostas de acordo, no entanto, foram sumariamente recusadas pela vítima e por seus parentes, o que levou o homem a planejar e financiar a execução do assassinato.



Investigação e dinâmica do crime no bairro Vila Verde A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), dois homens apontados como mandante e executor do assassinato da jovem Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos, ocorrido em Armação dos Búzios . De acordo com as investigações conduzidas pela equipe da 127ª Delegacia de Polícia de Búzios, o ex-cunhado da vítima é apontado como o idealizador do crime, motivado pelo desejo de impedir que a jovem testemunhasse contra ele em uma audiência judicial sobre violência sexual.LEIA MAIS: Mulheres vão às ruas em Búzios contra feminicídio e violência De acordo com os dados apurados pelos investigadores da 127ª DP, Emanuelly havia registrado um boletim de ocorrência por estupro contra o ex-cunhado no ano de 2020. O procedimento criminal seguia em andamento na Justiça fluminense e a jovem tinha uma audiência decisiva marcada para o próximo dia 11 de novembro. Segundo a Polícia Civil, a proximidade da data do depoimento fez com que o suspeito arquitetasse a morte da vítima como forma de impedir a continuidade do processo criminal.Antes de recorrer à violência extrema, o investigado tentou subornar a família de Emanuelly para que a denúncia fosse retirada. A apuração policial revelou que o suspeito ofereceu vantagens financeiras aos familiares, incluindo a quitação de aproximadamente R$ 10 mil em contas de energia elétrica, além da entrega de mais R$ 12 mil em dinheiro vivo. As propostas de acordo, no entanto, foram sumariamente recusadas pela vítima e por seus parentes, o que levou o homem a planejar e financiar a execução do assassinato.

Com a recusa do suborno e a data da audiência se aproximando, o ex-cunhado contratou um segundo homem para atuar como executor do homicídio. Emanuelly foi encontrada morta na madrugada do dia 27 de outubro, no interior de uma residência localizada no bairro Vila Verde, em Búzios. A jovem foi achada na sala do imóvel com as mãos amarradas para trás e apresentava um corte profundo na região do pescoço, ferimento que causou a sua morte antes da chegada do socorro médico.



Durante os trabalhos de apuração, a equipe policial analisou imagens registradas por câmeras de segurança instaladas nas imediações do local do crime. Os vídeos capturaram o momento em que os suspeitos, a bordo de uma motocicleta, perseguiram e seguiram os passos da jovem pouco antes de ela ser morta. A Polícia Civil esclareceu ainda que o namorado de Emanuelly não tem qualquer participação ou envolvimento no assassinato. O rapaz estava no município de Cabo Frio no momento em que o crime era praticado e foi a primeira pessoa a encontrar o corpo ao retornar para o imóvel.



A ação que resultou na prisão preventiva de ambos os investigados nesta terça-feira foi efetuada por agentes da 127ª DP. A delegacia especializada segue com as diligências em andamento para concluir todos os laudos periciais, esclarecer detalhes do planejamento e finalizar o inquérito policial relativo à morte da jovem.



A reportagem buscou contato com a defesa dos dois homens presos e investigados pelo crime, mas os advogados responsáveis não foram localizados até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações e posicionamentos oficiais da defesa.