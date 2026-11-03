Samuel Henrique Terra na delegacia e momento em que ele foi preso - Polícia Civil

Samuel Henrique Terra na delegacia e momento em que ele foi presoPolícia Civil

Publicado 03/11/2026 17:49





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A captura do casal ocorreu durante um desdobramento da Operação Fruto Podre II, fruto de cerca de cinco meses de investigações conduzidas pela 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios. Segundo a Polícia Civil, a equipe fluminense se dividiu e realizou a viagem até o território mineiro após o cruzamento de dados de inteligência indicar o paradeiro exato dos alvos. A ação tática contou com o suporte operacional da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Patrimoniais (DEPATRI), da Polícia Civil de Minas Gerais. No endereço onde o casal se escondia, as equipes apreenderam celulares, um tablet e um notebook, materiais que passam a integrar a produção de provas do inquérito.



Conforme as informações prestadas pelos investigadores da 127ª DP, Samuel Henrique Terra atuava como um dos gerentes operacionais do tráfico de drogas com ligação direta no bairro José Gonçalves e em outras localidades do município buziano, sendo apontado ainda como comparsa de Efraim, outra liderança da organização criminosa na região. O casal responde judicialmente em processos que apuram os crimes de homicídio, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. A força-tarefa tem como objetivo principal desarticular a estrutura financeira e as ramificações de comando do grupo criminoso na Região dos Lagos.



Histórico da Operação Fruto Podre e desdobramentos A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), Samuel Henrique Terra, conhecido pelos apelidos de "S", "SH" ou "Chefinho", apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Armação dos Búzios . Na mesma operação realizada no estado de Minas Gerais, os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a sua companheira, Maysa. O casal foi localizado na cidade de Igaratinga, a mais de 700 quilômetros da Região dos Lagos fluminense, após fugir do estado para tentar escapar do cerco policial.LEIA MAIS: Polícia Civil prende acusados de matar jovem para evitar depoimento sobre estupro em Búzios A captura do casal ocorreu durante um desdobramento da Operação Fruto Podre II, fruto de cerca de cinco meses de investigações conduzidas pela 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios. Segundo a Polícia Civil, a equipe fluminense se dividiu e realizou a viagem até o território mineiro após o cruzamento de dados de inteligência indicar o paradeiro exato dos alvos. A ação tática contou com o suporte operacional da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Patrimoniais (DEPATRI), da Polícia Civil de Minas Gerais. No endereço onde o casal se escondia, as equipes apreenderam celulares, um tablet e um notebook, materiais que passam a integrar a produção de provas do inquérito.Conforme as informações prestadas pelos investigadores da 127ª DP, Samuel Henrique Terra atuava como um dos gerentes operacionais do tráfico de drogas com ligação direta no bairro José Gonçalves e em outras localidades do município buziano, sendo apontado ainda como comparsa de Efraim, outra liderança da organização criminosa na região. O casal responde judicialmente em processos que apuram os crimes de homicídio, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. A força-tarefa tem como objetivo principal desarticular a estrutura financeira e as ramificações de comando do grupo criminoso na Região dos Lagos.

A prisão realizada em Igaratinga representa a continuidade do trabalho coordenado pelo delegado titular da 127ª DP, Lauro Coelho. As etapas operacionais tiveram início em maio, quando foram cumpridos cerca de seis mandados de prisão contra suspeitos de integrar o topo da pirâmide do tráfico local. Posteriormente, no dia 19 de outubro, as forças de segurança deflagraram uma nova fase que mobilizou aproximadamente 30 mandados de busca e apreensão na cidade.



Essa etapa anterior resultou em dez pessoas capturadas, além da apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições e insumos utilizados na atividade ilícita. A ação integrada envolveu o apoio fundamental das delegacias operacionais da região, incluindo a 126ª DP (Cabo Frio), a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e a 132ª DP (Arraial do Cabo). Desde a deflagração daquela etapa, Samuel e Maysa figuravam como os principais alvos que haviam conseguido escapar temporariamente do cerco montado no Estado do Rio de Janeiro.



Após a efetivação das prisões no município mineiro, os agentes da 127ª DP deram início ao traslado de Samuel e Maysa com destino à cidade de Belo Horizonte. Na capital mineira, serão formalizados os procedimentos legais e burocráticos necessários antes do recambio dos custodiados para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde ficarão à disposição da Justiça fluminense.





A reportagem buscou contato com a defesa técnica de Samuel Henrique Terra e de sua companheira Maysa, mas não obteve retorno ou localização dos advogados responsáveis até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações e posicionamentos oficiais da defesa.