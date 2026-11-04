Condutora apresentava sinais de possível consumo de bebida alcoólica - Reprodução: Internet

Condutora apresentava sinais de possível consumo de bebida alcoólicaReprodução: Internet

Publicado 04/11/2026 14:21

Uma mulher de 43 anos foi detida e conduzida à delegacia na noite desta terça-feira (3) após realizar manobras de alto risco, trafegar na contramão e colidir contra uma viatura da Guarda Civil Municipal na cidade de Armação dos Búzios , na Região dos Lagos. A ocorrência foi registrada na descida do Mirante de João Fernandes, nas proximidades do acesso à Rua Alfredo Silva. Apesar da gravidade das manobras e do impacto lateral contra o automóvel operacional dos agentes públicos, nenhuma pessoa ficou ferida no local.

De acordo com as informações oficiais prestadas pela Guarda Civil Municipal, a equipe de patrulhamento realizava rondas preventivas e de rotina pela região turística quando se deparou com a condutora em atitude suspeita na via pública. Vídeos gravados por pedestres e moradores que passavam pelo trecho no momento do incidente mostram o veículo executando movimentações bruscas e perigosas no trânsito, desrespeitando as normas elementares de circulação e ignorando alertas verbais emitidos por populares que presenciavam a cena.



Apreensão de materiais e suspeita de embriaguez

Imediatamente após a colisão lateral contra a viatura policial, os guardas municipais efetuaram a abordagem ao automóvel e contiveram a motorista de forma rápida para conter novos riscos aos transeuntes. Durante os primeiros procedimentos de fiscalização no local do acidente, a equipe de agentes relatou ter identificado sinais claros e evidentes de alteração na capacidade psicomotora da condutora, levantando a suspeita imediata do consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias psicoativas ao volante.



Diante das evidências e do perigo iminente gerado aos pedestres e demais condutores que circulavam pelo bairro, os agentes efetuaram uma busca minuciosa no interior do veículo. Na vistoria, foram localizados e recolhidos documentos pessoais, quantia em dinheiro, um aparelho celular, maços de cigarro, medicamentos diversos e frascos contendo material com características físicas semelhantes às da cocaína. Todo o material apreendido foi devidamente catalogado e preservado para ser submetido a perícia técnica oficial.



Procedimentos policiais e investigações

Após a contenção, a motorista foi encaminhada sob custódia para a delegacia da Polícia Civil responsável pela circunscrição de Armação dos Búzios. Na unidade policial, a mulher passou pelos trâmites burocráticos e exames periciais cabíveis para determinar formalmente o nível de dosagem alcoólica ou a presença de substâncias entorpecentes em seu organismo, além de esclarecer com detalhes todas as circunstâncias do fato.



A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as responsabilidades criminais e administrativas relativas à condução perigosa de veículo automotor, colisão contra patrimônio público e posse dos materiais apreendidos no automóvel. A reportagem tentou contato com a defesa da motorista, mas não conseguiu localizá-la até o momento da publicação; o espaço segue aberto para eventuais manifestações e posicionamento oficial.