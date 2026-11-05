Prateleiras do estabelecimento ficaram vazias após o furto Foto: Reprodução
As imagens registradas nesta quarta-feira mostram a movimentação de diferentes pessoas nos estabelecimentos. Em algumas cenas, indivíduos aparecem entrando nos imóveis e deixando os locais carregando produtos. Crianças também são vistas nas proximidades durante a movimentação.
A Polícia Militar informou ao Jornal O DIA que foi acionada e, ao chegar a um dos endereços, encontrou um cenário de tumulto. Segundo a corporação, os agentes constataram que o depósito havia sido saqueado.
Ainda de acordo com a PM, equipes mantêm o patrulhamento nos bairros e em outros estabelecimentos comerciais para tentar evitar novas invasões e a retirada de mercadorias.
Saques se espalham por diferentes bairros
As novas ocorrências se somam aos episódios registrados anteriormente na Rasa e em Manguinhos. Na Rasa, um depósito e um mercado ligados ao empresário foram encontrados com portas arrombadas, bebidas espalhadas pelo chão e sinais de destruição.
Segundo informações recebidas pela reportagem, grupos de pessoas teriam invadido os estabelecimentos durante a madrugada e retirado mercadorias, utilizando inclusive carrinhos de mão para transportar os produtos. Também houve relatos de correria e grande movimentação nas proximidades.
Em Manguinhos, imagens que circularam nas redes sociais mostraram a atual companheira de Digão, acompanhada de outra mulher, retirando bebidas de um dos estabelecimentos.
O episódio também resultou em uma ocorrência policial. A Polícia Militar confirmou que foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia para apreciação da autoridade policial.
Coproprietário contesta retirada de bebidas
A situação em Manguinhos ganhou outro desdobramento após um dos coproprietários do depósito Los Amigos encaminhar um áudio à reportagem. Na gravação, ele afirmou manter uma parceria comercial com Rodrigo e contestou a retirada de bebidas sem sua autorização.
Segundo o coproprietário, o acordo comercial ainda não teria sido concluído e a posse integral do estabelecimento não teria sido transferida ao empresário. Ele questionou, portanto, a retirada dos produtos diante da relação comercial ainda existente entre as partes. A ocorrência deverá ser analisada pela autoridade policial, que poderá apurar as circunstâncias da retirada das mercadorias e as responsabilidades dos envolvidos.
PM mantém patrulhamento após novas invasões
Com os episódios registrados em diferentes pontos de Búzios, a Polícia Militar informou que mantém equipes em patrulhamento na região e em outros estabelecimentos comerciais. A medida busca prevenir novas invasões e evitar que a situação se repita.
A sequência de acontecimentos começou a ganhar repercussão após a prisão de Rodrigo, conhecido como Digão, apontado pelas investigações como mandante do assassinato de Emanuelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos.
Os episódios registrados na Rasa, em Manguinhos, no Cruzeiro e no Alto da Boa Vista apresentam diferentes circunstâncias, mas têm em comum a retirada de mercadorias de estabelecimentos ligados ao empresário. As imagens divulgadas nas redes sociais também ampliaram a repercussão dos casos.
As autoridades deverão apurar as invasões, os saques, os danos provocados nos imóveis e a participação das pessoas envolvidas nas ocorrências. A confirmação de responsabilidades dependerá da investigação policial e da análise das provas.
A reportagem aguarda novas informações das autoridades sobre os registros desta quarta, incluindo eventuais procedimentos adotados após o saque constatado pela Polícia Militar. O espaço permanece aberto para manifestações dos envolvidos.
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