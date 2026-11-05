Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra - Reprodução: Internet

Luiz Carlos, vocalista do Raça NegraReprodução: Internet

Publicado 05/11/2026 17:23





LEIA MAIS: A banda Raça Negra é a grande atração confirmada para comandar o show principal das celebrações do aniversário de 31 anos de emancipação político-administrativa de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A apresentação gratuita na cidade de Búzios está agendada para ocorrer no dia 12 de novembro, a partir das 21h, na Praça do Inefi, localizada no tradicional bairro da Rasa. O evento promete reunir milhares de moradores do município e turistas de diversas localidades vizinhas para celebrar a data histórica do balneário em uma grande noite dedicada ao pagode romântico e à cultura popular.LEIA MAIS: Mumuzinho fará show gratuito no aniversário de Cabo Frio

O vocalista Luiz Carlos fez questão de gravar e divulgar um convite especial destinado ao público local e aos visitantes de todo o estado, confirmando a presença de toda a estrutura técnica e musical da banda para o espetáculo. Reconhecido nacionalmente por emplacar dezenas de sucessos que atravessam gerações desde a década de 1990, o grupo paulista levará ao palco buziano um repertório consagrado e altamente nostálgico. Entre os clássicos mais aguardados pela plateia estão canções emblemáticas que marcaram a história da música popular brasileira, como Cheia de Manias, É Tarde Demais, Cigana e Sozinho, composições que costumam ser entoadas do início ao fim com grande comoção pelo público presente em todas as apresentações da atual turnê nacional.



Impacto na economia e no turismo regional

A realização de grandes eventos festivos em espaços públicos abertos faz parte da estratégia central do município para descentralizar a atividade turística e movimentar o comércio nos bairros fora do centro urbano tradicional, como é o caso da localidade da Rasa. A expectativa das autoridades locais, dos comerciantes e do setor de serviços é que a celebração atreia um público expressivo de cidades limítrofes da Região dos Lagos, a exemplo de Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Macaé, injetando recursos financeiros diretamente nos setores de hospedagem, gastronomia, transporte local e comércio ambulante ao longo de todo o período festivo na cidade.



A data festiva comemora formalmente a emancipação político-administrativa de Armação dos Búzios, que conquistou a desmembração e separação definitiva do município vizinho de Cabo Frio após um histórico e expressivo plebiscito popular realizado no ano de 1995. Desde a conquista de sua autonomia política, a cidade consolidou sua infraestrutura urbana, ampliou os investimentos em cultura e se transformou em um dos destinos turísticos internacionais mais procurados e valorizados de todo o Brasil. O show gratuito programado para a Praça do Inefi reforça a tradição mantida pela administração municipal de celebrar a autonomia local com eventos artísticos abertos, garantindo opções de lazer e entretenimento acessíveis para toda a população buziana e visitantes.

