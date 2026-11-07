Rua das Pedras, em BúziosFoto: Reprodução internet
De acordo com as informações constantes no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma guarnição foi acionada via central de operações para verificar o relato de um homem encontrado desacordado no estabelecimento comercial. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais militares encontraram a vítima caída no solo do sanitário.
Atendimento médico e relatos no estabelecimento
Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros ainda no local da emergência e efetuaram a remoção do turista para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP). Apesar dos procedimentos de reanimação e dos esforços empregados pela equipe médica da unidade de saúde, a vítima não resistiu e veio a óbito.
Em depoimento prestado aos policiais, um funcionário do restaurante relatou ter notado que o cliente apresentava sinais de sonolência minutos antes de dirigir-se ao banheiro. Diante da demora prolongada do turista dentro do espaço reservedo, o trabalhador decidiu averiguar o ambiente e encontrou a vítima desmaiada no chão. A gerente do restaurante também prestou declarações, informando que não presenciou o momento da queda.
Procedimentos policiais e apuração das causas
A ocorrência foi formalmente registrada na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), sediada em Armação dos Búzios, onde testemunhas e funcionários prestaram esclarecimentos oficiais à autoridade policial. O corpo do turista americano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por exames de necropsia que determinarão as causas exatas da morte.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com o Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para consultar os procedimentos de trasladado do corpo e a identificação oficial da vítima; até o fechamento desta edição, não houve resposta dos órgãos governamentais. O espaço permanece aberto para eventuais atualizações das autoridades envolvidas.
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