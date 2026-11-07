Rua das Pedras, em Búzios - Foto: Reprodução internet

Rua das Pedras, em BúziosFoto: Reprodução internet

Publicado 07/11/2026 13:52

Um turista de nacionalidade americana, de 30 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (6), após sofrer um mal súbito no interior do banheiro do restaurante Chamas Grill, localizado na movimentada Rua das Pedras, no centro do município de Armação dos Búzios . A ocorrência mobilizou equipes de emergência e forças de segurança pública na Região dos Lagos.