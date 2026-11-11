Rodrigo dos Santos de Araújo é investigado como mandante do assassinato de Emanuelly Caroline - Foto: Divulgação/RC24h

Rodrigo dos Santos de Araújo é investigado como mandante do assassinato de Emanuelly CarolineFoto: Divulgação/RC24h

Publicado 11/11/2026 16:05



O homem investigado como o mandante do assassinato de Emanoelly Caroline Gomes de Oliveira, de 19 anos, deverá ser ouvido nesta quarta-feira (11), durante uma audiência judicial referente ao processo em que ele já responde pelo crime de estupro contra a própria jovem. Identificado pela Polícia Civil como Rodrigo dos Santos de Araújo, o suspeito é ex-cunhado da vítima e foi capturado e preso pelos agentes de segurança no dia 3 de novembro. O procedimento da Justiça, que teve início a partir de uma denúncia formal registrada pela vítima no ano de 2020, ganhou contornos de extrema gravidade e comoção social após Emanoelly ter sido encontrada morta de forma violenta no mês de outubro, no município de Armação dos Búzios , situado na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro.