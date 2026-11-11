Rodrigo dos Santos de Araújo é investigado como mandante do assassinato de Emanuelly CarolineFoto: Divulgação/RC24h
A principal linha de investigação conduzida pelos policiais da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) aponta de maneira inequívoca que o assassinato da jovem teria sido friamente planejado e encomendado com o objetivo direto de impedir que ela desse continuidade ao processo judicial e prestasse o seu depoimento oficial na audiência que já estava previamente agendada para este mês de novembro. Conforme o apurado no inquérito policial, antes da execução do crime, Rodrigo teria procurado diretamente os familiares de Emanoelly para oferecer quantias em dinheiro na tentativa de fazer com que ela desistisse da ação legal. Entre as propostas financeiras apresentadas pelo investigado estariam o pagamento de aproximadamente R$ 10 mil relativos a contas de energia elétrica, somados a outros R$ 12 mil entregues em espécie, ofertas de suborno que foram prontamente recusadas pela família da vítima.
Planejamento da execução e imagens de segurança
Com a aproximação da data da audiência e a recusa do acordo, o suspeito teria financiado inteiramente a logística do homicídio, contando com a participação de Klerky Almeida Antunes, apontado pelas investigações como o executor material do assassinato. Ambos os envolvidos acabaram sendo presos por equipes da 127ª DP no mesmo dia 3 de novembro. O corpo de Emanoelly foi localizado sem vida na madrugada do dia 27 de outubro, no interior de uma residência no bairro Vila Verde. A jovem estava com as mãos amarradas para trás e apresentava um corte profundo na região do pescoço, sendo encontrada na sala do imóvel após a Polícia Militar ser acionada para atender a ocorrência.
Registros de câmeras de monitoramento viário e de segurança privada foram incorporados aos autos da investigação e mostram os suspeitos a bordo de uma motocicleta perseguindo e monitorando os passos da jovem pouco antes de sua morte. A Polícia Civil também fez questão de esclarecer formalmente que o namorado de Emanoelly não possui qualquer tipo de participação no homicídio. O rapaz encontrava-se na cidade vizinha de Cabo Frio no exato momento da execução e acabou sendo a primeira pessoa a chegar ao local e encontrar o corpo da companheira.
Mobilização popular e atos por justiça
A realização do procedimento judicial na tarde desta quarta-feira motivou uma forte mobilização de grupos de mulheres e moradores de Búzios, que organizaram um ato público em busca de justiça por Emanoelly. A concentração das manifestantes foi agendada para ocorrer a partir das 16h, diretamente em frente ao prédio do Fórum do município, com ampla divulgação nas redes sociais por meio de mensagens que pedem punição rigorosa aos culpados e reforçam que a voz da vítima jamais será silenciada. Esta não é a primeira demonstração de indignação da comunidade, que já havia realizado um protesto prévio no dia 2 de novembro, na Praça Santos Dumont, cobrando mais proteção para as mulheres e celeridade no julgamento do caso.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a defesa técnica e os advogados dos investigados Rodrigo dos Santos de Araújo e Klerky Almeida Antunes para obter um posicionamento oficial sobre as acusações e o andamento da audiência, mas não conseguiu localizá-los até o momento do fechamento desta matéria. O espaço no veículo de imprensa segue totalmente aberto para que as defesas ou partes citadas possam se manifestar.
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