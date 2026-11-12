Ex-cunhado é o principal suspeito e deu depoimento nesta quarta (11) Fiti: Reprodução Internet
De acordo com a principal linha de investigação conduzida pelos agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), o homicídio foi meticulosamente planejado com o objetivo de silenciar a jovem e impedir a continuidade da ação penal. Conforme apurado no inquérito policial, antes de ordenar a execução, o investigado teria procurado familiares de Emanuelly para oferecer vantagens financeiras em troca da desistência do processo, propondo o pagamento de aproximadamente R$ 10 mil em contas de energia elétrica e outros R$ 12 mil em dinheiro vivo. Diante da recusa firme da família às ofertas de suborno, a polícia aponta que Rodrigo financiou e organizou a morte da jovem, contando com a participação de Klerky Almeida Antunes, indicado como o executor do crime, sendo ambos capturados e presos pelos policiais da 127ª DP no dia 3 de novembro.
Dinâmica do crime e provas coletadas pela polícia
Emanuelly foi encontrada sem vida na madrugada do dia 27 de outubro, no interior de uma residência situada na Rua 35, no bairro Vila Verde. Segundo os registros periciais e policiais, o corpo da jovem apresentava sinais de extrema violência, estando com as mãos amarradas para trás e com um corte profundo na região do pescoço. Imagens capturadas por câmeras de segurança instaladas nas imediações foram analisadas pelos investigadores e flagraram suspeitos a bordo de uma motocicleta seguindo a vítima enquanto ela retornava do trabalho de bicicleta momentos antes do ataque. A Polícia Civil também esclareceu que o namorado de Emanuelly, que foi o responsável por encontrar o corpo ao retornar da cidade vizinha de Cabo Frio, teve qualquer tipo de participação no assassinato totalmente descartada pela equipe de investigação.
Apelo da família e mobilização comunitária
Durante o protesto realizado em frente ao Fórum nesta quarta-feira, a mãe de Emanuelly fez um apelo público marcante aos presentes e às autoridades, cobrando a punição rigorosa dos responsáveis para que a história da filha não se torne apenas mais uma estatística nos índices de violência contra a mulher no estado. Os manifestantes e lideranças comunitárias que acompanharam o ato também utilizaram o espaço para cobrar o reforço imediato do policiamento ostensivo na Região dos Lagos e maior agilidade na tramitação das decisões judiciais em casos de violência de gênero.
Esta mobilização representa o segundo protesto organizado por moradores da cidade em busca de respostas rápidas para o caso, sucedendo a caminhada realizada no dia 2 de novembro, na Praça Santos Dumont, no Centro de Búzios. As diligências complementares e o inquérito policial sobre os detalhes da execução do homicídio seguem em andamento sob a responsabilidade da 127ª DP.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem buscou contato com a defesa técnica de Rodrigo dos Santos de Araújo e Klerky Almeida Antunes, bem como com a assessoria do Tribunal de Justiça para obter informações sobre o teor da audiência desta quarta-feira, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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