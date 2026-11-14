Suspeito flagrado por câmeras de segurança da pousadaFoto: Reprodução Internet
Segundo o relato dos proprietários, o dinheiro levado correspondia às economias que haviam sido reservadas para colocar o novo negócio em funcionamento no município. Os valores estavam guardados dentro de uma mala no estabelecimento.
Ainda de acordo com os argentinos, o suspeito teria ido diretamente ao local onde o dinheiro estava armazenado. A movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas na pousada, que poderão contribuir para o trabalho de identificação de quem participou da ação.
Um detalhe que chamou a atenção dos proprietários foi o fato de outros objetos de valor permanecerem no estabelecimento. Computadores e telefones, por exemplo, não foram levados. Diante dessa circunstância, o casal levantou a possibilidade de que o autor conhecesse a rotina do local e soubesse onde os dólares estavam guardados.
Dinheiro seria utilizado na abertura da pousada
O casal decidiu investir as próprias economias na abertura do empreendimento em Geribá, apostando em um novo projeto de vida em Búzios. O estabelecimento ainda estava passando por reformas e preparativos para receber os primeiros hóspedes quando ocorreu o furto.
Conforme o relato dos proprietários, os seis mil dólares representavam uma reserva financeira importante para o início das atividades da pousada. Com o desaparecimento do dinheiro, o planejamento do casal foi afetado justamente em uma etapa de preparação para a inauguração.
Após perceberem o ocorrido, os argentinos procuraram as autoridades policiais e registraram a ocorrência. Segundo eles, foram informados de que o caso será investigado. As imagens das câmeras de segurança também poderão ser utilizadas para auxiliar na apuração dos fatos.
Casal pede ajuda para identificar suspeito
A corretora responsável por intermediar o contato dos proprietários com a reportagem procura dar visibilidade ao caso e pede a colaboração de pessoas que possam ter informações que ajudem a esclarecer o furto.
O casal espera que as imagens e demais elementos disponíveis contribuam para identificar o responsável e possibilitem a recuperação do dinheiro. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou eventuais prisões relacionadas à ocorrência.
A reportagem do Jornal O DIA aguarda um posicionamento oficial da Polícia Civil sobre o registro da ocorrência e as providências adotadas para investigar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação da corporação e atualização das informações.
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