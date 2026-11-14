Mobilização de guarda-vidas e banhistas na Praia de Geribá - Foto: Reprodução internet

Mobilização de guarda-vidas e banhistas na Praia de GeribáFoto: Reprodução internet

Publicado 14/11/2026 14:11



Um homem conhecido por frequentadores e trabalhadores da Praia de Geribá como Sr. Elcio da Latinha passou mal na manhã desta sexta-feira (13), nas proximidades do canto direito da praia, em Búzios . Ele caiu e foi encontrado inconsciente, mobilizando a equipe de guarda-vidas do Posto 02, que realizou manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos após identificar uma parada cardiorrespiratória (PCR).