Mobilização de guarda-vidas e banhistas na Praia de GeribáFoto: Reprodução internet
Durante o procedimento, Sr. Elcio chegou a apresentar uma breve reação, mas sofreu uma nova parada cardiorrespiratória. Com isso, os guarda-vidas precisaram retomar as manobras de reanimação, mantendo o atendimento até a chegada do suporte avançado do Corpo de Bombeiros.
Bombeiros utilizam desfibrilador durante atendimento
O suporte avançado do Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar assistência à vítima. A equipe chegou com um desfibrilador e realizou três tentativas de choque elétrico, mas não houve resposta imediata. Mesmo diante da dificuldade, os profissionais mantiveram os procedimentos de reanimação e deram continuidade ao atendimento até o encaminhamento do homem para a ambulância.
Posteriormente, os profissionais que participaram da ocorrência receberam a informação de que a parada cardiorrespiratória havia sido revertida e que Sr. Elcio estava vivo. A notícia trouxe um novo desdobramento ao atendimento, que mobilizou diferentes equipes de socorro na faixa de areia de Geribá.
A atuação dos guarda-vidas foi fundamental para iniciar os procedimentos ainda na praia, antes da chegada do suporte avançado. O atendimento contou com compressões torácicas e o uso de desfibrilador pelos militares do Corpo de Bombeiros, em uma operação que se estendeu por aproximadamente 40 minutos.
Homem está internado no Hospital de Búzios
Segundo informações obtidas pela reportagem, Sr. Elcio encontra-se entubado no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, em Búzios. O quadro de saúde é considerado delicado, e até o momento não foram divulgados detalhes sobre a evolução clínica ou a possibilidade de recuperação.
Conhecido como Sr. Elcio da Latinha, ele é uma figura reconhecida por frequentadores e trabalhadores da Praia de Geribá. O episódio mobilizou pessoas que estavam nas proximidades, especialmente os barraqueiros que perceberam a situação e acionaram os profissionais responsáveis pelo atendimento na praia.
Participaram da ocorrência os guarda-vidas Júnior Barbosa, Swell e Nitai, integrantes da equipe do Posto 02 de Geribá, além dos militares do Corpo de Bombeiros que atuaram no suporte avançado.
O atendimento reforça a importância do acionamento rápido das equipes de emergência em situações de parada cardiorrespiratória, quando o início imediato das manobras de reanimação pode ser decisivo para as chances de sobrevivência da vítima.
O Jornal O DIA acompanha o caso e aguarda novas informações sobre o estado de saúde de Sr. Elcio. Novas atualizações poderão ser publicadas assim que houver informações oficiais sobre a evolução do quadro clínico.
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