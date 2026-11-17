Bois, vacas e bezerros surpreenderam banhistas na Praia de Tucuns - Reprodução: Jornal Folha de Búzios

Bois, vacas e bezerros surpreenderam banhistas na Praia de Tucuns Reprodução: Jornal Folha de Búzios

Publicado 17/11/2026 16:57





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As imagens mostram o rebanho descendo por um trecho de vegetação até alcançar a areia. Durante o percurso, os bovinos passaram por uma área próxima de pessoas que estavam deitadas na praia. Alguns animais chegaram à beira-mar e molharam as patas na água, enquanto outros permaneceram caminhando pela faixa de areia.



A movimentação chamou a atenção de moradores e turistas que estavam no local. A presença de tantos animais de grande porte em uma praia frequentada por banhistas transformou a tarde em uma cena pouco habitual no balneário.



Segundo informações da Prefeitura de Búzios, os bovinos escaparam de um curral localizado nas proximidades da Praia de Tucuns. O rebanho era composto por bois, vacas e bezerros, que conseguiram atravessar a vegetação antes de chegar à área utilizada pelos frequentadores. Quem aproveitava a tarde na Praia de Tucuns, em Armação dos Búzios , na sexta-feira (13), foi surpreendido pela chegada de aproximadamente 30 bois, vacas e bezerros à faixa de areia. Os animais escaparam de um curral nas proximidades, atravessaram uma área de restinga e circularam entre os banhistas. A ocorrência foi registrada em vídeo e ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (16).LEIA MAIS: Homem sofre parada cardíaca na Praia de Geribá, em Búzios As imagens mostram o rebanho descendo por um trecho de vegetação até alcançar a areia. Durante o percurso, os bovinos passaram por uma área próxima de pessoas que estavam deitadas na praia. Alguns animais chegaram à beira-mar e molharam as patas na água, enquanto outros permaneceram caminhando pela faixa de areia.A movimentação chamou a atenção de moradores e turistas que estavam no local. A presença de tantos animais de grande porte em uma praia frequentada por banhistas transformou a tarde em uma cena pouco habitual no balneário.Segundo informações da Prefeitura de Búzios, os bovinos escaparam de um curral localizado nas proximidades da Praia de Tucuns. O rebanho era composto por bois, vacas e bezerros, que conseguiram atravessar a vegetação antes de chegar à área utilizada pelos frequentadores.

Proprietário foi notificado pela Prefeitura

Após tomar conhecimento do episódio, a Secretaria Municipal da Causa Animal e Agricultura identificou e notificou o proprietário dos animais. Conforme a administração municipal, o responsável continua sendo monitorado para evitar que o rebanho volte a escapar e provoque novas ocorrências na região.



A Prefeitura não informou, nas informações divulgadas sobre o caso, se houve aplicação de multa ou outra penalidade administrativa ao proprietário. Até o momento, a medida comunicada pela Secretaria foi a notificação do responsável e o acompanhamento da situação.



Além da movimentação inesperada, o episódio chama a atenção pela proximidade entre os animais e as pessoas que estavam na areia. Bovinos são animais de grande porte e, quando circulam em espaços frequentados pelo público, podem representar riscos em situações de movimentação inesperada, especialmente quando há pessoas próximas ao trajeto percorrido.

Código municipal proíbe animais nas praias

A ocorrência também chama a atenção para as regras municipais de utilização das praias de Búzios. O Código de Posturas de Armação dos Búzios estabelece restrições à circulação de animais nesses espaços públicos.



De acordo com o artigo 56 da legislação municipal, é proibido o trânsito, a permanência ou o banho de qualquer espécie animal nas praias, mesmo quando acompanhado pelo proprietário. O dispositivo também prevê a possibilidade de apreensão dos animais em caso de descumprimento, além da aplicação das sanções previstas na legislação e dos custos relacionados à apreensão, ao transporte e à guarda.



A regra estabelece uma medida de ordenamento para os espaços destinados ao lazer e à circulação de moradores e visitantes. No caso registrado em Tucuns, entretanto, os animais chegaram à faixa de areia depois de escaparem de um curral próximo, conforme a explicação apresentada pela administração municipal.



O episódio também envolve a passagem do rebanho por uma área de restinga, vegetação costeira que integra o ambiente natural da região. A faixa de vegetação aparece nas imagens como parte do caminho percorrido pelos bovinos até a praia.



A notificação do proprietário e o monitoramento informado pela Secretaria Municipal da Causa Animal e Agricultura são as providências divulgadas pela Prefeitura após a ocorrência. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do rebanho para comentar a ocorrência. O espaço permanece aberto para manifestação.