Eduardo Marques de Souza - Polícia Civil

Eduardo Marques de SouzaPolícia Civil

Publicado 18/11/2026 16:37





LEIA MAIS:



O resultado é fruto de um trabalho investigativo desenvolvido pela delegacia do município, que mobilizou equipes para monitorar o suspeito, levantar informações e identificar seu paradeiro. Mesmo localizado na capital fluminense, fora da área de atuação territorial da unidade buziana, o homem foi alcançado pela operação organizada a partir das informações reunidas pelos policiais.



A ação contou com o apoio de agentes da 39ª DP, da Pavuna, na Zona Norte do Rio. As duas equipes atuaram conjuntamente para cumprir as determinações judiciais. Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Armação dos Búzios resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça, nesta terça-feira (17), no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Identificado como Eduardo Marques de Souza, ele era alvo de dois mandados de prisão preventiva relacionados a investigações pelos crimes de tortura e corrupção de menores. A captura foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia de Búzios, após mais de três meses de trabalho de inteligência.LEIA MAIS: Casal argentino tem US$ 6 mil furtados de pousada em Búzios. O resultado é fruto de um trabalho investigativo desenvolvido pela delegacia do município, que mobilizou equipes para monitorar o suspeito, levantar informações e identificar seu paradeiro. Mesmo localizado na capital fluminense, fora da área de atuação territorial da unidade buziana, o homem foi alcançado pela operação organizada a partir das informações reunidas pelos policiais.A ação contou com o apoio de agentes da 39ª DP, da Pavuna, na Zona Norte do Rio. As duas equipes atuaram conjuntamente para cumprir as determinações judiciais.

Investigação partiu da delegacia de Búzios

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe de inteligência da 127ª DP realizou monitoramento e levantamentos ao longo de mais de três meses. O trabalho permitiu identificar onde Eduardo estava e reunir os elementos necessários para planejar a operação.



As informações obtidas pelos policiais de Búzios foram compartilhadas com a 39ª DP, que participou da etapa operacional da ação na Taquara. A articulação entre as duas unidades possibilitou o cumprimento dos mandados de prisão preventiva.



A investigação reforça a atuação da delegacia de Búzios em diligências que ultrapassam os limites territoriais do município. Nesse caso, o trabalho iniciado na Região dos Lagos levou os agentes até a Zona Oeste da capital para localizar um homem procurado pela Justiça.



A Polícia Civil destacou a importância do trabalho de inteligência e da integração entre delegacias para identificar o paradeiro de investigados e cumprir decisões judiciais em diferentes regiões do estado.

Dois mandados por crimes investigados

Contra Eduardo Marques de Souza havia duas ordens de prisão preventiva, relacionadas a procedimentos que apuram suspeitas de tortura e corrupção de menores.



A Polícia Civil, entretanto, não divulgou detalhes sobre as circunstâncias dos crimes investigados, as datas em que os fatos teriam ocorrido ou a participação atribuída ao homem em cada procedimento.



Também não foram apresentados esclarecimentos sobre uma possível relação entre as duas investigações ou sobre o andamento dos casos na Justiça.



A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (17), na Taquara, após o trabalho de monitoramento conduzido pela equipe da 127ª DP, com apoio operacional da delegacia da Pavuna.

Atuação da Polícia Civil de Búzios

A operação teve como ponto de partida o trabalho investigativo desenvolvido em Armação dos Búzios. A partir dos levantamentos realizados no município, os agentes conseguiram localizar o procurado em outra região do estado e articular o cumprimento das decisões judiciais.



A participação de duas delegacias foi destacada pela corporação como parte da estratégia de integração entre unidades policiais. A troca de informações permitiu que a investigação conduzida em Búzios avançasse até a localização e captura do homem na capital.



Até a divulgação da ocorrência, não haviam sido informados detalhes adicionais sobre os procedimentos que motivaram os mandados. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do investigado para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.