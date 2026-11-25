Homem foi localizado pela Polícia Militar nas proximidades da Rua das PedrasFoto: Divulgação/PM
De acordo com as informações registradas na ocorrência policial, os agentes da Polícia Militar receberam um alerta de inteligência informando sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem. A ordem judicial de captura havia sido expedida pela 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Taquaritinga, município situado no interior paulista, em decorrência de um processo criminal pelo delito de falsificação de documentos.
Abordagem no canteiro de obras e histórico criminal
Logo após receberem os dados e a localização aproximada do procurado, os policiais militares iniciaram diligências e buscas direcionadas pela região central de Búzios. Os agentes conseguiram identificar e abordar Jonatas exatamente no momento em que ele exercia atividades laborais no interior de um canteiro de obras, sem oferecer resistência à ação policial, sendo imediatamente detido e conduzido à unidade policial para o cumprimento formal da determinação judicial.
Durante o levantamento cadastral e a checagem de antecedentes realizados na delegacia, os policiais também identificaram registros criminais anteriores vinculados ao nome do detido relacionados a um caso de sequestro ocorrido no estado de São Paulo. No entanto, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre a dinâmica desse episódio pregresso nem sobre as circunstâncias específicas que motivaram a condenação ou o processo por falsificação de documentos na Justiça paulista.
Encaminhamento à delegacia e procedimentos legais
Após a conclusão dos trâmites iniciais de identificação e registro da captura, Jonatas Felisberto foi transferido e apresentado na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), em Arraial do Cabo, unidade que atua como central de flagrantes na região. Ele permaneceu recolhido sob custódia policial e à inteira disposição do Poder Judiciário para os procedimentos de transferência e comunicação ao juízo de origem em São Paulo.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a defesa técnica e eventuais representantes legais de Jonatas Felisberto para obter um posicionamento oficial sobre o cumprimento do mandado de prisão e as acusações registradas pela Justiça paulista, mas não conseguiu localizá-los até o fechamento desta edição. A reportagem também acionou a Polícia Civil para confirmar os trâmites de transferência do preso ao sistema prisional, e aguarda retorno; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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