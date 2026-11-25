A competição reúne atletas de oito estados - Divulgação/ Ascom

A competição reúne atletas de oito estadosDivulgação/ Ascom

Publicado 25/11/2026 20:24





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Segundo informações da organização, a disputa é promovida pela Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), com patrocínio da Enel Brasil. Participam competidores provenientes de oito estados brasileiros: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Conforme a organização do evento, a expectativa é de condições favoráveis de ondas durante o fim de semana para a realização das baterias decisivas em Geribá.



Destaques nas categorias profissionais A praia de Geribá, em Armação dos Búzios , na Região dos Lagos, recebe a partir desta quinta-feira (26) a etapa final da temporada 2026 do Circuito Brasileiro de Bodyboarding. O evento Parafina Festival, Búzios Bodyboarding PRO segue até domingo (29) e define os campeões nacionais da modalidade, reunindo atletas de oito estados e distribuindo mais de R$ 50 mil em premiação, o que movimenta o esporte, o turismo e a agenda esportiva da cidade.LEIA MAIS: Cerca de 30 bois invadem praia e surpreendem banhistas em Búzios Segundo informações da organização, a disputa é promovida pela Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), com patrocínio da Enel Brasil. Participam competidores provenientes de oito estados brasileiros: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Conforme a organização do evento, a expectativa é de condições favoráveis de ondas durante o fim de semana para a realização das baterias decisivas em Geribá.

De acordo com a relação de inscritos divulgada para a etapa, a categoria profissional masculino reúne atletas que também competem no circuito mundial. Entre os nomes confirmados estão Gabriel Braga, quinto colocado no ranking mundial, e Eder Luciano, nono do mundo e medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A lista inclui ainda André Luis, décimo nono no ranking mundial, e Isaias Ravyc, vigésimo oitavo do mundo.



Ainda conforme os dados da competição, completam a chave profissional masculina nomes como Lucas Nogueira, campeão mundial pelo ISA Games, além de Sócrates Santana, Hermano Castro, Felipe Lima, Bruno Leitão e Tiago dos Santos. A presença desses competidores eleva o nível técnico da disputa final do Circuito Brasileiro de Bodyboarding na praia de Geribá.



No profissional feminino, a lista de atletas reúne Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, ao lado da filha dela, Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Júnior. Segundo a organização, a competição conta também com Maíra Viana, campeã mundial, e Maylla Venturin, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos (PASA Games), além de Nicolle Calheiros, Paola Simão, Bianca Simões, Amaya Takei, Gina Felix e Francis Aoto.



Delegação cearense e cronograma

Conforme o levantamento da etapa, a delegação do Ceará integra o evento com nove atletas no masculino e quatro no feminino. Liderados por Isaias Ravyc, os representantes masculinos do estado são Walisson Soares, Rafael Ramos, Roberto Bruno, Gabriel Castro, José Augusto, Weverton Matousa, Zacarias Nunes e Gabriel Rufinno, enquanto no feminino competem Dalete Mousinho, Patrícia Setúbal, Clara Pontes e Patrícia Helena.



De acordo com o cronograma oficial, a programação começa nesta quinta-feira (26) com as baterias das categorias de base e amadoras, nas divisões open e sub-18. Na sexta-feira (27) e no sábado (28) acontecem as disputas dos profissionais, e as finais estão marcadas para domingo (29). Além das baterias, a programação inclui clínicas esportivas para alunos da rede municipal, ações voltadas para pessoas com deficiência (PCD) e atividades ambientais na praia de Geribá, em Armação dos Búzios.