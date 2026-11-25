A competição reúne atletas de oito estadosDivulgação/ Ascom
LEIA MAIS: Cerca de 30 bois invadem praia e surpreendem banhistas em Búzios
Segundo informações da organização, a disputa é promovida pela Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), com patrocínio da Enel Brasil. Participam competidores provenientes de oito estados brasileiros: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Conforme a organização do evento, a expectativa é de condições favoráveis de ondas durante o fim de semana para a realização das baterias decisivas em Geribá.
Destaques nas categorias profissionais
Ainda conforme os dados da competição, completam a chave profissional masculina nomes como Lucas Nogueira, campeão mundial pelo ISA Games, além de Sócrates Santana, Hermano Castro, Felipe Lima, Bruno Leitão e Tiago dos Santos. A presença desses competidores eleva o nível técnico da disputa final do Circuito Brasileiro de Bodyboarding na praia de Geribá.
No profissional feminino, a lista de atletas reúne Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, ao lado da filha dela, Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Júnior. Segundo a organização, a competição conta também com Maíra Viana, campeã mundial, e Maylla Venturin, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos (PASA Games), além de Nicolle Calheiros, Paola Simão, Bianca Simões, Amaya Takei, Gina Felix e Francis Aoto.
Delegação cearense e cronograma
De acordo com o cronograma oficial, a programação começa nesta quinta-feira (26) com as baterias das categorias de base e amadoras, nas divisões open e sub-18. Na sexta-feira (27) e no sábado (28) acontecem as disputas dos profissionais, e as finais estão marcadas para domingo (29). Além das baterias, a programação inclui clínicas esportivas para alunos da rede municipal, ações voltadas para pessoas com deficiência (PCD) e atividades ambientais na praia de Geribá, em Armação dos Búzios.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.