Após denúncia, moradores da Rua Amazonas tem problema resolvido pela Secretaria de Obras de Cabo Frio

Cabo Frio - Após denúncia recebida dos moradores da Rua Amazonas no bairro Jardim Olinda em Cabo Frio em matéria de O Dia - Buraco com 'piscina de esgoto' toma conta de rua em Cabo Frio e moradores pedem socorro -, recebemos respostas do Secretário Adjunto de Obras e Serviços Púbicos da Prefeitura de Cabo Frio, Eduardo Leal, e o problema foi devidamente resolvido com o reparo realizado.

Como informado na matéria pelo Secretário da pasta, a equipe da Prefeitura esteve no local no dia anunciado (22/07) e retornaram dias depois para concluírem os trabalhos, realizando o reparo no 'buraco' que tomava parte da rua. Os trabalhos foram reiniciados na rua Amazonas com a troca de manilhas quebradas e a recuperação do calçamento no local, restando apenas a reposição do paralelo, como vocês podem conferir pelas fotos enviadas pelo Secretário de Obras da cidade.

2 - Reparo na Rua Amazonas, Jardim Olinda - Secretaria de Obras - Cabo Frio

Prefeitura divulga cronograma de serviços da Secretaria de Obras durante a semana:



A Prefeitura de Cabo Frio divulga nesta segunda-feira (27), o cronograma de obras da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município. Durante a semana, os bairros Celula Mater, Guarani e Palmeiras receberão a visita dos agentes que realizarão substituição de paralelos e recolocação de manilhas ao longo das vias.





As obras nas ruas Aspino Rodrigues dos Santos e Padre Manoel Bernardes, no bairro Célula Mater acontecem nesta segunda-feira (27) e terça (28), respectivamente. Na quarta-feira (29) é a vez da Rua Visconde de Cairu e quinta-feira (30) da Rua Marquês de Olinda, ambas no bairro Guarani. O cronograma encerra na sexta-feira (31) no bairro Palmeira, contemplando a Rua Rondônia.



O serviço prevê a substituição de algumas manilhas antigas e deterioradas pela cidade pelas de 400 mm, que são mais largas e têm maior escoamento da água da chuva. Na semana passada, as ações ocorreram nos bairros Itajuru, Célula Mater, Jardim Olinda I, Guarani e Jardim Flamboyant.