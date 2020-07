Contribuinte tem até sexta para pagar parcelas vencidas do IPTU em Cabo Frio sem multa

Cabo Frio - Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial e Urbano) 2020 sem a cobrança de juros ou multas. A isenção concedida pela Prefeitura de Cabo Frio vale para quem quitar, em cota única, as parcelas do imposto que venceram entre os meses de fevereiro e julho deste ano.



As guias para pagamento do IPTU podem ser emitidas via internet, no site da Secretaria de Fazenda: http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu/ ou retiradas na própria secretaria, na rua Major Belegard, 395, no Centro. O horário de funcionamento é de 9h às 17h.



Para imprimir o boleto no site basta clicar em “IPTU” na aba de serviços, e depois em “clique aqui” no banner que aparece na parte superior do site. Na janela que será aberta, é só escolher a opção “Segunda Via IPTU” e escolher as parcelas a serem quitadas.