Pinguim encanta nas águas cristalinas da Praia do Foguete em Cabo Frio

Cabo Frio - Um pinguim nadando livremente, e encantando, foi registrado nas águas cristalinas da Praia do Foguete em Cabo Frio, destino turístico de milhares de visitantes, neste fim de semana. Segundo Fábio dos Santos, morador do bairro, a ave marinha foi vista na altura do Clube Militar e declara ser muito comum a presença deles por ali nessa época do ano, quando eles vem da Patagônia: ' Ninguém tocou nele, até porque é crime ambiental. O pinguim veio e quase ficou encalhado na areia, pois estava raso o mar. Mas não encalhou'.