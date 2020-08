Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio informa que cerca de 60 das 100 novas gavetas construídas recentemente no Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no bairro Jardim Esperança, foram destruídas após um ato de vandalismo na madrugada desta segunda-feira (3). Um registro de ocorrência será realizado pela manhã na 126DP.



A Secretaria de Obras iniciou a reforma do local no mês de janeiro, antes da pandemia da Covid-19. As gavetas, no entanto, servem de reforço caso haja aumento no aumento no número de mortes em decorrência do novo coronavírus.



Também estão previstas ações de pavimentação, recuperação do muro, reforma geral da capela mortuária e construção de 440 novas gavetas. O custo total da obra é de 950 mil reais.

21 gavetas foram alvo de vandalismo na madrugada desta segunda-feira (3)



A Polícia Civil realizou uma perícia na tarde desta segunda-feira (3) no Cemitério Municipal Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança. Os peritos analisaram o vandalismo nas gavetas de sepultamento que acabaram de ser construídas.Os criminosos danificaram 21 das 440 gavetas estão sendo construídas. Uma equipe da empresa responsável pela obra avalia se há mais danos no local.