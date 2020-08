Cabo Frio - O município de Cabo Frio tem alguns dias para apresentar ao Ministério Público Estadual (MP-RJ) um plano de ação e um projeto de retomada das aulas presenciais com uma proposta de calendário escolar para o ano letivo de 2020. A recomendação do MP é da Promotora de Justiça Isadora Pereira Fortuna, da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Cabo Frio, feita ao Dr. Adriano (DEM), Prefeito da cidade e ao Secretário Municipal de Educação, Ian de Carvalho e caso não apresentem, poderão sofrer medidas legais. A referida recomendação foi realizada dia 27 de julho, tendo o município um prazo de 10 dias para resposta.



A promotora cobra, na recomendação do MP, que a criação do plano seja elaborado em conjunto com a participação da rede escolar pública e privada, com o Conselho Municipal de Educação e com organizações da sociedade civil. Um estudo detalhado sanitário, baseado em análises técnico-científicas e dados socioeconômicos, geográficos, culturais e políticos que embasem e assegurem a possível reabertura das escolas e o retorno das aulas presenciais, acompanhando claro as análises de risco dos boletins epidemiológicos das Secretarias de Saúde do avanço da pandemia do novo coronavírus devem constar no projeto de retomada.

Medidas sanitárias de proteção e combate ao coronavírus, bem como o contágio, deverão ser tomadas pelas escolas em proteção aos alunos e profissionais da Educação. O distanciamento nas salas de aula e nos espaços escolares também é motivo de preocupação por parte do MP, que cobra da Prefeitura e da Secretaria de Educação quais medidas e adequações serão implementadas. Um planejamento para o ano letivo de 2020 deverá ser apresentado, o que poderá gerar um impasse com os funcionários públicos da educação municipal, devido ao rotineiro atraso nos salários e o fato de o ano letivo de 2019 não ter sido concluído para muitos alunos da rede.