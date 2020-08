Cabo Frio - A Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou nesta terça-feira (11), o agendamento dos veículos de turismo que tenham Cabo Frio como destino a partir do dia 1º de setembro. Nesta data, o município passa a retomar este tipo de atividade de forma gradual, atendendo às exigências do Decreto Municipal Nº 6.304/20.

Apenas 60 veículos de turismo, entre ônibus e vans, poderão permanecer na cidade. Isso representa 50% da capacidade do Terminal de Ônibus de Turismo da Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré. O agendamento de horários de entrada e saída deverá ser feitos na emissão do DAM, o Documento de Arrecadação Municipal.

A autorização ocorrerá em duas etapas. a primeira vai até o dia 15 de agosto para quem havia emitido e pago DAM e deseja a viagem para o mês setembro. A partir do dia 16 começa a segunda fase para novas solicitações ainda para o mês de setembro. O agendamento deve ser feito por meio do link https://goo.gl/forms/5wL43vohRH9WBy7A2.





O DAM pago deverá ser apresentado no ato da entrada do veículo no município, portanto, deverá estar impresso com a cópia da guia de pagamento. Será obrigatória a presença de um guia de turismo local devidamente credenciado junto ao Ministério do Turismo (CADASTUR) nos veículos de turismo. Para evitar aglomerações, não será permitida a saída de diversos veículos em um mesmo horário.

Os veículos de turismo que entrarem no Município sem permissão não poderão permanecer e estarão sujeitos a multa e apreensão. Em caso de qualquer alteração de zona ou de decreto a entrada dos ônibus e vans poderá ser reagendada. Por causa disso, a autorização de entrada e permanência só será expedida para o mês subsequente.

Saiba como fazer o agendamento:



Para mais informações o contato pode ser feito pelo e-mail terminaldeonibus@cabofrio.rj.gov.br ou pelo Whatsapp: (22) 99264-5560. O atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h. Todas as medidas previstas no decreto Nº 6.304/20 podem ser lidas no Diário Oficial do município, clicando neste link: https://bit.ly/DOCF002.