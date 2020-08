Cabo Frio - Foi lançada nesta segunda-feira (10), para os alunos da rede municipal de Cabo Frio o acesso aos conteúdos on-line, através de uma plataforma desenvolvida pela Secretaria de Educação (Seme). A estratégia é efetuada devido ao prolongamento da pandemia do coronavírus, que impossibilita o retorno das atividades escolares presenciais a curto prazo. Os materiais têm caráter complementar com validação de carga horária para o ano letivo. A Plataforma Educacional deve ser acessada pelo link (https://bit.ly/3fKwyc7) ou pelo site oficial da Seme.

As atividades são iniciadas com o projeto “Coração de Papel”, que estimula a afetividade por meio da Educação Ambiental, com propostas didáticas e de interações sociais. A partir do dia 31, serão lançados os conteúdos elaborados pelas unidades escolares, que seguirão as habilidades dos componentes curriculares de cada ano de escolaridade.



Acesso à plataforma

Para acessar a plataforma, o estudante deve clicar no ícone “aluno”. Após, será solicitado o número de cadastro, que deverá ser informado pelas equipes diretivas ou por meio deste link, além da data de nascimento do discente.

No endereço de procura do número de cadastro, o aluno deverá digitar o próprio nome e clicar em “buscar”. Obtendo o número, poderá fazer o login. Após conectado, o estudante deverá clicar no ícone correspondente ao ano de escolaridade matriculado e acessar as atividades disponibilizadas.



“Damos boas-vindas aos alunos nesse novo processo de aprendizagem da rede municipal. Nosso desejo era ver as escolas com seus estudantes, professores e todas as equipes. Porém, a Seme compreende que o momento atual impõe a necessidade de novas estratégias educacionais para minimizar os impactos causados pela pandemia”, afirmou o secretário de Educação, Ian de Carvalho.



Material impresso

Os conteúdos publicados na Plataforma Educacional serão os mesmos disponibilizados nas unidades escolares em formato de apostila. Os alunos poderão baixar os arquivos e imprimi-los para preenchimento e entrega ou aguardar o recebimento do material nas escolas. As apostilas estão em fase de produção e serão ofertadas após todo processo de impressão e logística. A entrega aos estudantes e a devolução às unidades serão organizadas por cada escola, com datas preestabelecidas, obedecendo às normas de distanciamento social.



Todos os materiais ofertados, tanto o on-line quanto o impresso, são organizados a partir dos conteúdos essenciais de cada ano escolar, previstos na Proposta Curricular da Rede Municipal, bem como na Matriz Curricular praticada.