Duas unidades de saúde são reformadas em Cabo Frio

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio entregou à população nesta sexa-feira (14) duas unidades de saúde totalmente reformadas: o Hospital Municipal da Mulher (HMM) e Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC). A reforma estrutural proporcionou mais conforto para os pacientes e condições de trabalho para as equipes que atuam nessas unidades. Além disso, o primeiro distrito passa a contar com uma ambulância exclusiva para compor o sistema de resgate emergencial de vítimas de acidentes.



O Hospital da Mulher recebeu reforma em toda a área externa e interna. Na parte externa foi feita a pintura, paisagismo, acesso para cadeirantes e sinalização. Internamente foram realizadas pintura da recepção, corredores, sala de classificação de risco, consultórios de atendimento médico, enfermarias e salas de medicação e de atendimento multiprofissional - onde ficam psicólogo, assistente social e fonoaudiólogo.



Também foram trocadas portas, lâmpadas pelas modernas e mais econômicas e instalados aparelhos de ar condicionado em todas as salas e enfermarias, incluindo a ala do Hospital da Criança, localizada dentro do HMM. Foi instalada televisão da recepção, proteção de vidro para os funcionários e bebedouro. A área do Solare, no segundo andar, onde as gestantes tomam banho de sol, também recebeu manutenção, assim como o Lactário, local que funciona como um banco de leite.



A obra também contemplou a criação de uma rampa de acesso com cobertura direto para o Centro de Saúde Oswaldo Cruz para realização de exames de pacientes internadas. Esse posto recebeu pintura externa e interna, manutenção de portas e equipamentos. Toda essa reforma estrutural durou aproximadamente dois meses.



"O Hospital da Mulher ficou 18 anos sem reforma e para nós é motivo de muita alegria ver esse prédio reformado. Nosso principal objetivo é dar mais conforto para as mães que dão a luz neste lugar, que é a principal maternidade da Região dos Lagos. Assim como o hospital, o posto de saúde tinha aproximadamente uns 8 anos que não recebia uma manutenção completa", destacou o prefeito Dr. Adriano Moreno.



Sistema de resgate emergencial



O sistema de resgate emergencial estará a partir desta sexta-feira (24) disponível no primeiro distrito. O serviço de atendimento à vítima de acidentes conta com equipes e uma ambulância exclusiva. O veículo ficará lotado na Central Reguladora de Ambulâncias, em São Cristóvão. A equipe trabalhará em em regime de plantão e cada uma delas será composta por três profissionais: um motorista, um auxiliar de enfermagem e um enfermeiro.



Em caso de acidentes a solicitação de resgate pode ser feita por meio do número (22) 26462506, que funcionará 24 horas. Essa é a segunda ambulância voltada para esse tipo de resgate no município. A outra presta atendimento em Tamoios e fica lotada no Pronto Atendimento (UPA) do distrito.