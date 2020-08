Mais de 5 mil alunos já acessaram a nova plataforma educacional on-line de Cabo Frio

Cabo Frio - A plataforma educacional da Secretaria de Educação de Cabo Frio (Seme) já foi acessada por 5.221 alunos da rede municipal. No ar desde a segunda-feira (10), a estratégia é realizada enquanto não há previsão a curto prazo do retorno às aulas presenciais. A Plataforma deve ser acessada pelo link (https://bit.ly/3fKwyc7) ou pelo site oficial da Seme.

“Toda a equipe da Seme vem trabalhando com total dedicação para que os conteúdos sejam disponibilizados com qualidade aos nossos alunos. Essa é uma nova etapa para a rede, em que tanto os profissionais quanto os estudantes estão experimentando um processo diferenciado de ensino-aprendizagem. Tenho certeza que, apesar dos vários impactos trazidos pela pandemia, essa será uma fase de grandes inovações”, pontuou o secretário de Educação, Ian de Carvalho.



Nessa primeira fase da Plataforma, o projeto “Coração de Papel” inicia as atividades de estímulo à afetividade por meio da Educação Ambiental, com propostas didáticas e de interações sociais. A partir do dia 31, serão lançados os conteúdos elaborados pelas unidades escolares, que seguirão as habilidades dos componentes curriculares de cada ano de escolaridade.



Material impresso



Os conteúdos publicados na plataforma educacional serão os mesmos disponibilizados nas unidades escolares em formato de apostila. Os alunos poderão baixar os arquivos e imprimi-los para preenchimento e entrega ou aguardar o recebimento do material físico nas escolas. As apostilas estão em fase de produção e serão ofertadas após todo processo de impressão e logística. A entrega aos estudantes e a devolução às unidades serão organizadas por cada unidade, com datas preestabelecidas, obedecendo às normas de distanciamento social.



Todos os materiais disponibilizados, tanto o on-line quanto o impresso, são organizados a partir dos conteúdos essenciais de cada ano escolar, previstos na Proposta Curricular da Rede Municipal e na Matriz Curricular praticada.