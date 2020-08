Animais silvestres que seriam vendidos na Baixada são apreendidos em Tamoios e quadrilha é presa

Vídeo mostra a captura de animais silvestres que seriam vendidos na Baixada são apreendidos em Cabo Frio.#ODia pic.twitter.com/r3wuIFTieD — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2020

Cabo Frio - Foi realizada neste sábado (15) por agentes da Secretaria de Meio Ambiente, da Coordenadoria-Geral de Assuntos Fundiários e da Unidade de Polícia Ambiental (Upam), uma operação no distrito de Tamoios em Cabo Frio que arruinou a ação de uma quadrilha de animais silvestres que atuava na área, prendendo duas pessoas em flagrante. Mais de 50 pássaros de diversas espécies e dois micos-leões-dourados foram apreendidos. Os animais já estavam enjaulados, preparados para serem levados e vendidos numa feira na cidade de Duque de Caxias na Baixada Fluminense.

A ação, que contou com a ajuda da Polícia Militar, foi resultado de um trabalho de seis meses de investigação, em parceria entre os agentes estaduais e municipais. Através da denúncia recebida, os agentes e os policiais se dirigiram até a casa dos 'suspeitos'. O dono do imóvel foi preso pelos policiais, confessando que levaria os animais silvestres para serem comercializados na feira da Baixada. O outro preso, segundo informações, faz parte do grupo que vendia os bichos, restando encontrar ainda o homem apontado como o chefe da quadrilha de tráfico de animais. Um dos micos foi encontrado muito debilitado na gaiola e acabou não resistindo e morrendo. A polícia e os agentes investigam agora o paradeiro da pessoa que capturava os animais, inclusive dentro da APA do Rio São João e no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.

Prisão de uma quadrilha de traficantes de animais silvestres em Tamoios - Prefeitura de Cabo Frio

“Temos que parabenizar o trabalho de inteligência dos nossos agentes, que esperaram o momento certo para agir e desbaratar todo o esquema, desde a caça, o cativeiro e a comercialização. Os pássaros e o mico serão avaliados e recuperados para serem devolvidos à natureza assim que possível”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira”



“Nós, que atuamos contra as invasões de áreas ambientais, já percebíamos a atuação de caçadores em Tamoios e não poderíamos deixar de oferecer o apoio solicitado pelo Meio Ambiente. Gostaria de agradecer aos policiais do 25º BPM, lotados na DPO de Tamoios, pelo pronto atendimento à nossa chamada. Esperamos que, agora, quem comete esse tipo de crime, pense duas vezes antes de agir, pois estamos alertas”, afirmou o coordenador de assuntos Fundiários, Ricardo Sampaio.

A população pode denunciar crimes ambientais pelo e-mail secmacabofrio@gmail.com. O anonimato é garantido.